Общество 18.03.2026 в 15:39

На севере Бурятии ликвидировали последствия наледи

Дорожники работали на участке трассы «Таксимо – Бодайбо»
Текст: Карина Перова
Фото: ГБУ «Дороги Бурятии»

Сотрудники ГБУ «Дороги Бурятии» ликвидировали последствия наледи на 39-м километре трассы «Таксимо – Бодайбо». Специалисты обеспечили проезд для всех видов транспорта, не допустив выхода воды на проезжую часть.

Бригада из шести рабочих сделала поперечную прорезь для пропуска наледных вод, уложила лафет, произвела отсыпку вала из отсева дробления, выровняла дорогу мелкофракционным щебнем. Были задействованы автогрейдер, 5 самосвалов, фронтальный погрузчик и тягач с тралом для перевозки техники.

«Так как сезонное поступление наледных вод в районе данного участка продолжается, дорожные службы находятся в режиме постоянного мониторинга», - прокомментировали в учреждении.


Все новости

В Улан-Удэ родился мальчик, ростом больше 60 см
18.03.2026 в 16:06
На севере Бурятии ликвидировали последствия наледи
18.03.2026 в 15:39
Мэр Улан-Удэ поблагодарил женщин-волонтеров за помощь бойцам СВО
18.03.2026 в 15:25
В Монголии резко снизились инвестиции в добычу угля и меди
18.03.2026 в 15:14
Жительницу Улан-Удэ будут судить за сбыт трамадола
18.03.2026 в 15:09
Депутат Горсовета Улан-Удэ отчитался за 2025 год
18.03.2026 в 15:03
«Разговоры о важном»: промышленность в фокусе внимания старшеклассников Улан-Удэ
18.03.2026 в 14:55
«Ее пятилетняя дочка осталась одна»
18.03.2026 в 14:21
В Забайкалье под видом дорогих телефонов продавали дешёвые подделки
18.03.2026 в 14:13
Армейскую высокоточную стрельбу официально признали видом спорта в России
18.03.2026 в 14:08
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
В Улан-Удэ родился мальчик, ростом больше 60 см
Его вес составил около 5 кг
18.03.2026 в 16:06
Мэр Улан-Удэ поблагодарил женщин-волонтеров за помощь бойцам СВО
Сотрудницы Комбината школьного питания помогали раненым в госпиталях
18.03.2026 в 15:25
В Монголии резко снизились инвестиции в добычу угля и меди
Среди причин названы экономические сложностей покупателей сырья
18.03.2026 в 15:14
Жительницу Улан-Удэ будут судить за сбыт трамадола
В районной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу
18.03.2026 в 15:09
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
