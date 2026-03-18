На севере Бурятии ликвидировали последствия наледи

Сотрудники ГБУ «Дороги Бурятии» ликвидировали последствия наледи на 39-м километре трассы «Таксимо – Бодайбо». Специалисты обеспечили проезд для всех видов транспорта, не допустив выхода воды на проезжую часть.

Бригада из шести рабочих сделала поперечную прорезь для пропуска наледных вод, уложила лафет, произвела отсыпку вала из отсева дробления, выровняла дорогу мелкофракционным щебнем. Были задействованы автогрейдер, 5 самосвалов, фронтальный погрузчик и тягач с тралом для перевозки техники.

«Так как сезонное поступление наледных вод в районе данного участка продолжается, дорожные службы находятся в режиме постоянного мониторинга», - прокомментировали в учреждении.



