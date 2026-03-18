18.03.2026
В Улан-Удэ родился мальчик, ростом больше 60 см
Его вес составил около 5 кг
Текст: Елена Кокорина
С 9 по 15 марта в Республиканском перинатальном центре на свет появилось 83 малыша, в числе которых есть две двойни.
Мальчиков за эту неделю родилось 45, а девочек чуть меньше – 38.
- Самый крупный малыш – весом 4950 г и ростом 61 см. Самой маленькой оказалась девочка. Ее вес составил 1490 г, а рост всего 40 см, - рассказали в РПЦ.
Больше всего родов пришлось на 10 марта. В этот день родилось 8 мальчиков и 11 девочек.
- Поздравляем семьи с рождением малышей! Пусть дети растут здоровыми, а в домах всегда будет тепло и счастье, - прокомментировали в РПЦ.
