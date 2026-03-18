Общество 18.03.2026 в 16:19

Лишний вес: личный враг или семейное проклятие?

Врач Центра здоровья рассказал о правильном питании
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: архив «Номер один»
Проблемы с весом есть у многих, но говорить о них принято шепотом или в шутку. Между тем ожирение — это не вопрос эстетики, а серьезное заболевание, которое стоит в одном ряду с гипертонией и диабетом. Мы собрали самые частые вопросы о питании и отправили их врачу Центра здоровья. Держите честные ответы без прикрас.

— Если проанализировать итоги диспансеризации, сколько жителей страдают избыточным весом и ожирением?

— Статистика неумолима: избыточная масса тела и ожирение прочно удерживают лидерство среди факторов риска, выявляемых в ходе диспансеризации. Врачи отмечают, что при обследовании населения хронические неинфекционные заболевания выявляются у более чем трети прошедших скрининг, и львиная доля из них — болезни системы кровообращения, напрямую связанные с лишним весом.

— Чем так опасен лишний вес?

— Лишний жир — это не балласт, а активный эндокринный орган, который отравляет организм. Он запускает хроническое воспаление, поражая все системы.

• Сердце и сосуды: жир делает кровь густой, а сосуды хрупкими, повышая риск инфарктов и инсультов в 2–3 раза.

• Печень: клетки печени замещаются жиром — развивается неалкогольная жировая болезнь (стеатоз), которая может перейти в цирроз.

• Суставы: каждый лишний килограмм дает четырехкратную нагрузку на колени, приводя к артрозам.

• Гормональный фон: жир нарушает выработку гормонов, что может приводить к бесплодию, снижению потенции и развитию диабета второго типа.

— Что будет считаться избыточным весом, а что уже ожирением?

— В медицине пользуются простой формулой: индекс массы тела (ИМТ) = вес (кг) / рост2 (м).

Если ваш ИМТ 25–29,9 — это избыточная масса тела (предожирение).

ИМТ 30 и выше — это ожирение, которое требует вмешательства врача.

Важен и объем талии: у женщин более 80 см, у мужчин более 94 см — тревожный сигнал, говорящий о наличии опасного висцерального жира, обволакивающего внутренние органы.

— Правда ли то, что если родители страдают ожирением, то и у их детей оно тоже будет?

— И да, и нет. Действительно, существует генетическая предрасположенность. Наследственность и образ жизни считаются надежными предикторами риска ожирения. Однако, как показывают исследования, гены могут никогда не проявиться, если человек ведет здоровый образ жизни. Чаще дети наследуют не «гены полноты», а семейные привычки питания: культуру есть на ночь, любовь к жареному или традицию запивать обед сладкой газировкой. Если изменить образ жизни семьи, вес придет в норму даже при плохой наследственности.

— Часто слышу такую фразу: «Почти ничего не ем, а вес растет». В чем тут дело?

— Это классика. Чаще всего за этим стоит феномен «неучтенных калорий». Человек может не есть суп, но пить калорийный латте, перекусывать орешками или щедро заправлять салат майонезом. Кроме того, с возрастом снижается мышечная масса, а значит, и расход энергии. Если вы продолжаете есть как в 20 лет, а двигаетесь как в 60, вес неизбежно ползет вверх.

Однако если вы действительно едите очень мало, а вес стоит — это повод проверить организм на гормональные нарушения (например, одной из причин может быть гипотиорез).

— Как правильно питаться, чтобы не набирать лишних килограммов?

— Не нужно усложнять. Медики дают простые рекомендации:

• Баланс: энергия, поступающая с едой, должна равняться энергии, которую вы тратите.

• Овощи и фрукты: не менее 400 г (5 порций) в день. Картофель к ним не относится.

• Жиры: оставляем только полезные (растительные масла, рыба, орехи). Общее количество жиров — не более 30% от рациона.

• Сахар: сокращаем «свободные сахара» (сладости, мед, соки) до минимума — менее 10% от суточной калорийности, а лучше до 5%.

• Соль: меньше 5 г в день (одна чайная ложка).

— От каких продуктов лучше всего отказаться взрослым и тем более не кормить этим детей?

— Есть список продуктов, которые врачи призывает максимально ограничить:

• Переработанное мясо: колбасы, сосиски, бекон. Всего 50 г в день повышают риск рака кишечника на 18%.

• Трансжиры: маргарин, спреды, фастфуд, магазинное печенье. Они убивают сосуды.

• Сахар и его заменители: особенно в газировках и соках. Норма — не более 25 г (6 чайных ложек) в день, включая скрытый сахар.

• Жареные блюда: особенно приготовленные на перекаленном масле (фастфуд).

• Консервы и чипсы: высокое содержание соли и добавок (например, глутамата натрия), злоупотребление которыми негативно сказывается на здоровье.

Общий совет доктора

Дорогие читатели! Самое опасное в лишнем весе — это его игнорирование. Многие думают: «Подумаешь, живот вырос, с возрастом у всех так». Но ожирение — это входные ворота для диабета и гипертонии.

Пройдите обследование в наших Центрах здоровья. Это бесплатно и доступно по полису ОМС, запись по тел. 377–300, также появился удобный способ записи через МАХ.


Вам не нужно ждать симптомов. Приходите, чтобы измерить не только вес, но и состав тела (биоимпедансометрию), оценить риски. Если выявить преддиабет на ранней стадии, его можно обратить вспять простой коррекцией питания. Не доводите до болезни, когда помочь будет сложнее. 

Ваше здоровье в вашей тарелке!
