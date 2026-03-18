Лишний вес: личный враг или семейное проклятие?

Проблемы с весом есть у многих, но говорить о них принято шепотом или в шутку. Между тем ожирение — это не вопрос эстетики, а серьезное заболевание, которое стоит в одном ряду с гипертонией и диабетом. Мы собрали самые частые вопросы о питании и отправили их врачу Центра здоровья. Держите честные ответы без прикрас.— Статистика неумолима: избыточная масса тела и ожирение прочно удерживают лидерство среди факторов риска, выявляемых в ходе диспансеризации. Врачи отмечают, что при обследовании населения хронические неинфекционные заболевания выявляются у более чем трети прошедших скрининг, и львиная доля из них — болезни системы кровообращения, напрямую связанные с лишним весом.— Лишний жир — это не балласт, а активный эндокринный орган, который отравляет организм. Он запускает хроническое воспаление, поражая все системы.• Сердце и сосуды: жир делает кровь густой, а сосуды хрупкими, повышая риск инфарктов и инсультов в 2–3 раза.• Печень: клетки печени замещаются жиром — развивается неалкогольная жировая болезнь (стеатоз), которая может перейти в цирроз.• Суставы: каждый лишний килограмм дает четырехкратную нагрузку на колени, приводя к артрозам.• Гормональный фон: жир нарушает выработку гормонов, что может приводить к бесплодию, снижению потенции и развитию диабета второго типа.— В медицине пользуются простой формулой: индекс массы тела (ИМТ) = вес (кг) / рост2 (м).Если ваш ИМТ 25–29,9 — это избыточная масса тела (предожирение).ИМТ 30 и выше — это ожирение, которое требует вмешательства врача.Важен и объем талии: у женщин более 80 см, у мужчин более 94 см — тревожный сигнал, говорящий о наличии опасного висцерального жира, обволакивающего внутренние органы.— И да, и нет. Действительно, существует генетическая предрасположенность. Наследственность и образ жизни считаются надежными предикторами риска ожирения. Однако, как показывают исследования, гены могут никогда не проявиться, если человек ведет здоровый образ жизни. Чаще дети наследуют не «гены полноты», а семейные привычки питания: культуру есть на ночь, любовь к жареному или традицию запивать обед сладкой газировкой. Если изменить образ жизни семьи, вес придет в норму даже при плохой наследственности.— Это классика. Чаще всего за этим стоит феномен «неучтенных калорий». Человек может не есть суп, но пить калорийный латте, перекусывать орешками или щедро заправлять салат майонезом. Кроме того, с возрастом снижается мышечная масса, а значит, и расход энергии. Если вы продолжаете есть как в 20 лет, а двигаетесь как в 60, вес неизбежно ползет вверх.Однако если вы действительно едите очень мало, а вес стоит — это повод проверить организм на гормональные нарушения (например, одной из причин может быть гипотиорез).— Не нужно усложнять. Медики дают простые рекомендации:• Баланс: энергия, поступающая с едой, должна равняться энергии, которую вы тратите.• Овощи и фрукты: не менее 400 г (5 порций) в день. Картофель к ним не относится.• Жиры: оставляем только полезные (растительные масла, рыба, орехи). Общее количество жиров — не более 30% от рациона.• Сахар: сокращаем «свободные сахара» (сладости, мед, соки) до минимума — менее 10% от суточной калорийности, а лучше до 5%.• Соль: меньше 5 г в день (одна чайная ложка).— Есть список продуктов, которые врачи призывает максимально ограничить:• Переработанное мясо: колбасы, сосиски, бекон. Всего 50 г в день повышают риск рака кишечника на 18%.• Трансжиры: маргарин, спреды, фастфуд, магазинное печенье. Они убивают сосуды.• Сахар и его заменители: особенно в газировках и соках. Норма — не более 25 г (6 чайных ложек) в день, включая скрытый сахар.• Жареные блюда: особенно приготовленные на перекаленном масле (фастфуд).• Консервы и чипсы: высокое содержание соли и добавок (например, глутамата натрия), злоупотребление которыми негативно сказывается на здоровье.Дорогие читатели! Самое опасное в лишнем весе — это его игнорирование. Многие думают: «Подумаешь, живот вырос, с возрастом у всех так». Но ожирение — это входные ворота для диабета и гипертонии.Вам не нужно ждать симптомов. Приходите, чтобы измерить не только вес, но и состав тела (биоимпедансометрию), оценить риски. Если выявить преддиабет на ранней стадии, его можно обратить вспять простой коррекцией питания. Не доводите до болезни, когда помочь будет сложнее.Ваше здоровье в вашей тарелке!