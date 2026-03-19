Общество 19.03.2026 в 06:02

Зурхай на четверг, 19 марта

30-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благой день Будды Шакьямуни.

Благоприятно: для людей года Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин людям года Курицы, Коровы и Змеи, торговать, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.).

Неблагоприятно: для людей года Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; для совершения свадебного обряда по приводу невестки в дом, проведения празднества и строительства дома; для собраний и важных встреч.

Стрижка волос: к ссорам, тяжбам.

Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия в сторону востока, в другие направления ничего плохого.

