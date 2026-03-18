На заводе в Бурятии возобновят вылов омуля для искусственного воспроизводства

На Баргузинском рыбоводном заводе в Бурятии впервые с 2017 года возобновляется вылов омуля для искусственного воспроизводства. Работу тогда приостановили из-за критического сокращения численности производителей, заходящих на нерест.

Как подчеркнули в минсельхозпроде региона, сейчас ситуация дает повод для осторожного оптимизма. По словам руководителя Главрыбвода Сергея Бурдикова, в прошлом году в Баргузинском районе вновь наблюдался заход производителей на нерест.

«Присутствие наших сотрудников на заводе позволит иметь точные сведения о состоянии популяции. Надеемся, что малоурожайные годы заканчиваются. Посольская популяция еще 1-2 года будет в демографической яме, но в северных районах ситуация лучше» - сказал Сергей Бурдиков.

Ориентировочно отлов начнется в середине мая. После захода рыбы станут понятны конкретные объемы вылова.

Специалисты отметили, что в естественных условиях выживаемость икры не превышает 1%, тогда как на рыбоводных заводах этот показатель вырастает в десятки раз.