18.03.2026 в 17:24

На заводе в Бурятии возобновят вылов омуля для искусственного воспроизводства

Работу продолжат на Баргузинском рыбоводном заводе
Текст: Карина Перова
На Баргузинском рыбоводном заводе в Бурятии впервые с 2017 года возобновляется вылов омуля для искусственного воспроизводства. Работу тогда приостановили из-за критического сокращения численности производителей, заходящих на нерест.

Как подчеркнули в минсельхозпроде региона, сейчас ситуация дает повод для осторожного оптимизма. По словам руководителя Главрыбвода Сергея Бурдикова, в прошлом году в Баргузинском районе вновь наблюдался заход производителей на нерест.

«Присутствие наших сотрудников на заводе позволит иметь точные сведения о состоянии популяции. Надеемся, что малоурожайные годы заканчиваются. Посольская популяция еще 1-2 года будет в демографической яме, но в северных районах ситуация лучше» - сказал Сергей Бурдиков.

Ориентировочно отлов начнется в середине мая. После захода рыбы станут понятны конкретные объемы вылова.

Специалисты отметили, что в естественных условиях выживаемость икры не превышает 1%, тогда как на рыбоводных заводах этот показатель вырастает в десятки раз.

Все новости

На заводе в Бурятии возобновят вылов омуля для искусственного воспроизводства
18.03.2026 в 17:24
В Бурятии отец-тиран истязал малолетнего сына
18.03.2026 в 16:54
Центр Улан-Удэ остался без света на 5 часов
18.03.2026 в 16:25
Лишний вес: личный враг или семейное проклятие?
18.03.2026 в 16:19
В Улан-Удэ родился мальчик, ростом больше 60 см
18.03.2026 в 16:06
На севере Бурятии ликвидировали последствия наледи
18.03.2026 в 15:39
Мэр Улан-Удэ поблагодарил женщин-волонтеров за помощь бойцам СВО
18.03.2026 в 15:25
В Монголии резко снизились инвестиции в добычу угля и меди
18.03.2026 в 15:14
Жительницу Улан-Удэ будут судить за сбыт трамадола
18.03.2026 в 15:09
Депутат Горсовета Улан-Удэ отчитался за 2025 год
18.03.2026 в 15:03
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Центр Улан-Удэ остался без света на 5 часов
Электроэнергии нет на шести улицах
18.03.2026 в 16:25
Лишний вес: личный враг или семейное проклятие?
Врач Центра здоровья рассказал о правильном питании
18.03.2026 в 16:19
В Улан-Удэ родился мальчик, ростом больше 60 см
Его вес составил около 5 кг
18.03.2026 в 16:06
На севере Бурятии ликвидировали последствия наледи
Дорожники работали на участке трассы «Таксимо – Бодайбо»
18.03.2026 в 15:39
