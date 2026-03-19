Общество 19.03.2026 в 09:36

Три жителя Улан-Удэ незаконно вывезли лес на 700 млн рублей

Контрабандисты предстали перед судом
Текст: Карина Перова
Три жителя Улан-Удэ незаконно вывезли лес на 700 млн рублей
В Бурятии предстали перед судом трое жителей Улан-Удэ. Участников ОПГ признали виновными в контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 700 миллионов рублей (по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

Октябрьский районный суд установил, что с 2016 по 2019 годы мужчины незаконно переместили через таможенную границу ЕАЭС более 81 тыс. кубометров пиломатериалов.

Улан-удэнцам назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере от 350 до 600 тыс. рублей и конфискацией имущества на сумму 201 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре России.

