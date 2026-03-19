В Улан-Удэ две женщины избили и обчистили незнакомку в клубе

В Бурятии двух женщин обвиняют в хулиганстве и разбое. В сентябре 2025 года они устроили дебош в одном из развлекательных заведений в Улан-Удэ. Посетительницы из-за незначительного повода применили насилие к незнакомой женщине и оказали сопротивление работникам заведения, пытавшимся их утихомирить.

Также фигурантки несколько раз ударили потерпевшую руками и ногами по голове, телу и конечностям. После избиения они стащили у нее мобильный телефон, деньги и иное имущество. Материальный ущерб составил 63,3 тыс. рублей.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовным делам. Их направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу.