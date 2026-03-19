В Бурятии чествовали студента, предотвратившего пожар в отделении почты

Накануне в поселке Можайка Еравнинского района на сходе жителей чествовали студента Сосново-Озерского филиала Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова Владислава Балданова.

Благодаря бдительности и оперативным действиям юноши, удалось предотвратить возгорание здания отделения Почты России. Его действия в критической ситуации помогли уберечь имущество и избежать серьезных последствий.

Глава Еравнинского района Цокто Жамсуев и глава сельского поселения «Эгитуйское» Алдар Цыренов лично выразили благодарность герою.

«За свой поступок Владислав Балданов был награжден благодарственными письмами от администрации района и поселения. Кроме того, глава района вручил ему денежную премию в размере 5 тысяч рублей, а глава поселения – подарочный сертификат Универсама Удачных покупок на 3 тыс. рублей», - прокомментировали в райадминистрации.