Общество 19.03.2026 в 11:02

Военного оставили в Улан-Удэ, чтобы он мог ухаживать за тяжелобольной бабушкой

Юноша является ее единственной опорой
Текст: Карина Перова
Военного оставили в Улан-Удэ, чтобы он мог ухаживать за тяжелобольной бабушкой
Военнослужащего оставили в Улан-Удэ, чтобы он мог ухаживать за тяжелобольной бабушкой. Чтобы этого добиться, ветеран труда и инвалид I группы обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

Пожилая улан-удэнка рассказала, что юноша является ее единственной опорой – матери парня нет в жилых. У пенсионерки резко ухудшилось здоровье: из-за серьезных заболеваний глаз и астмы ее перевели с II группы инвалидности на I. Врачи заключили, что она нуждается в постоянном уходе. А других родственников, способных оказать помощь, у нее нет.

Изначально внук служил по призыву, а через четыре месяца подписал контракт. Чтобы решить вопрос, омбудсмен обратилась командиру войсковой части, где проходит службу военнослужащий.

«В результате проведенной служебной проверки были изучены медицинские документы бабушки, подтверждающие ее необходимость в постороннем уходе. Командованием воинской части принято положительное решение по существу обращения. На данный момент военнослужащий проходит службу в пункте постоянной дислокации в Улан-Удэ», - рассказали в приемной Юлии Жамбаловой.

Ранее «Номер один» сообщал о юноше, который уволился из армии, чтобы сестренка не оставалась одна. Они потеряли обоих родителей.

