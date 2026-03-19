Общество 19.03.2026 в 11:22

В Улан-Удэ АО «Читаэнергосбыт» оштрафовали на 210 тысяч рублей

Жителям микрорайона подавалась электроэнергия низкого качества
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ люди продолжают жаловаться на работу АО «Читаэнергосбыт». Так, жители микрорайона Радужный не раз сообщали, что в их дома подавалась электроэнергия низкого качества.

Комитет муниципального контроля администрации города провел проверки в отношении компании. Специалисты выдали АО «Читаэнергосбыт» предписания о восстановлении нормативных параметров и привлекли к административной ответственности.

«Назначены штрафы на сумму 210 тысяч рублей. Контроль за исполнением предписаний продолжается», - прокомментировали в профильном комитете.

Ранее муниципальный контроль провел внеплановую документарную проверку в отношении «Читаэнергосбыта» после обращения жителя дома по улице Кленовая. Мужчина посетовал на частые сбои в электричестве.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
