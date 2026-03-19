В Улан-Удэ АО «Читаэнергосбыт» оштрафовали на 210 тысяч рублей

В Улан-Удэ люди продолжают жаловаться на работу АО «Читаэнергосбыт». Так, жители микрорайона Радужный не раз сообщали, что в их дома подавалась электроэнергия низкого качества.

Комитет муниципального контроля администрации города провел проверки в отношении компании. Специалисты выдали АО «Читаэнергосбыт» предписания о восстановлении нормативных параметров и привлекли к административной ответственности.

«Назначены штрафы на сумму 210 тысяч рублей. Контроль за исполнением предписаний продолжается», - прокомментировали в профильном комитете.

Ранее муниципальный контроль провел внеплановую документарную проверку в отношении «Читаэнергосбыта» после обращения жителя дома по улице Кленовая. Мужчина посетовал на частые сбои в электричестве.