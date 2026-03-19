Вор-домушник в Улан-Удэ обокрал вахтовика

В Улан-Удэ полиция задержала 36-летнего горожанина, который вынес дорогостоящее имущество из квартиры в Советском районе. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления и преступления, связанные с наркотиками.

В дежурную часть УМВД обратился 49-летний улан-удэнец. Он рассказал, что неизвестный, взломав балконную дверь, проник в его квартиру на четвёртом этаже и похитил бинокль, тепловизор и планшет. Ущерб составил почти 150 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что с мая прошлого года находился на вахте в другом регионе, а вернувшись в конце февраля обнаружил свою квартиру вскрытой – балконная дверь была открыта настежь.

Согласно признаниям задержанного воришки, в декабре прошлого года он был в гостях у знакомого, квартира которого находилась этажом выше. Когда гости ненадолго вышли, заперев мужчину, он решил выбраться самостоятельно: спустился по силовому кабелю на балкон потерпевшего, взломал дверь и проник внутрь. Там он украл технику и тем же способом вернулся обратно.

Похищенное он продал, однако полиция нашла их и вернула законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

