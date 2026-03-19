Общество 19.03.2026 в 11:36

До Бурятии из Новосибирска пастереллез не добрался

Через Иркутскую область болезнь не прошла  
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В то время как в соседнем регионе, Новосибирской области, принимаются экстренные меры по уничтожению скота из-за вспышки опасного заболевания – пастереллеза, в Иркутской области, через которую идут каналы поставок мяса в Бурятию, ситуация остается под контролем. Об этом сообщает пресс-служба областного ветеринарного ведомства.

«В связи со сложной ситуацией в этом году, сложившейся в некоторых регионах с пастереллезом, мы проводим вакцинацию восприимчивых животных против этого заболевания. В целом же ситуация в Иркутской области спокойная. Противоэпизоотические мероприятия будут проводиться в течение всего года согласно графикам», — заявил и. о. руководителя службы ветеринарии региона Иван Лобыцин.

На данный момент угроза распространения пастереллеза в Иркутской области миновала, однако служба ветеринарии продолжает активную работу по профилактике и предупреждению возможных вспышек заболевания.

В Бурятии также случаев этого заболевания не зафиксировано. Как сообщили в пресс-службе регионального ветеринарного управления, «ни одного очага в регионе не обнаружено».

Теги
пастереллез КРС

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
