До Бурятии из Новосибирска пастереллез не добрался

В то время как в соседнем регионе, Новосибирской области, принимаются экстренные меры по уничтожению скота из-за вспышки опасного заболевания – пастереллеза, в Иркутской области, через которую идут каналы поставок мяса в Бурятию, ситуация остается под контролем. Об этом сообщает пресс-служба областного ветеринарного ведомства.

«В связи со сложной ситуацией в этом году, сложившейся в некоторых регионах с пастереллезом, мы проводим вакцинацию восприимчивых животных против этого заболевания. В целом же ситуация в Иркутской области спокойная. Противоэпизоотические мероприятия будут проводиться в течение всего года согласно графикам», — заявил и. о. руководителя службы ветеринарии региона Иван Лобыцин.

На данный момент угроза распространения пастереллеза в Иркутской области миновала, однако служба ветеринарии продолжает активную работу по профилактике и предупреждению возможных вспышек заболевания.

В Бурятии также случаев этого заболевания не зафиксировано. Как сообщили в пресс-службе регионального ветеринарного управления, «ни одного очага в регионе не обнаружено».