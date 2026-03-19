В Монголии появилась новая авиакомпания

В секторе гражданской авиации Монголии появился новый авиаперевозчик Chinggis Airlines Unity, который 18 марта принял свой первый самолёт, доставленный из Марокко. Основанная в 2025 году при поддержке инвестиций компании "Номин холдинг", Chinggis Airlines Unity начнёт деятельность с целью повышения доступности воздушного сообщения внутри страны и сокращения разрыва в развитии между городскими и сельскими районами.

Как сообщает информационный портал Монголии "Монцамэ", в рамках проекта введён в эксплуатацию современный самолёт ATR 72-600 вместимостью 70 человек и проведена подготовка к выполнению чартерных рейсов по внутренним маршрутам.

Согласно плану, Chinggis Airlines Unity намерена начать регулярные рейсы в Даланзадгад, Ховд и Мурун во втором квартале 2026 года. Компания также планирует расширение на международные направления (Россия и Китай) и стремится стать авторитетной авиакомпанией, конкурентоспособной на региональном рынке.