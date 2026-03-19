В Улан-Удэ построят новый корпус для «Журавушки» почти за 200 млн рублей

В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке начнут строить новый двухэтажный корпус «Центр абилитации» для детского дома‑интерната «Журавушка». На реализацию выделили 195,8 млн рублей, их них 71,4 млн рублей освоят в нынешнем году. Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию в начале следующего года.

«Управление капитального строительства заключило контракт на строительство здания. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы, и в ближайшее время стартует основной этап строительства – рабочие развернут стройплощадку и приступят к реализации проекта», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

Функционально здание разделят на два отделения: стационарное и дневное. Первое предназначено для круглосуточного пребывания детей. Оно будет включать две спальные комнаты, буфет, учебные классы и медицинский кабинет.

Отделение дневного пребывания рассчитано на детей от 7 до 18 лет и молодых инвалидов до 23 лет. В его состав будут входить: медицинский кабинет, кабинет психолога и педагога, игровая зона, комната ЛФК, сенсорная комната, учебно‑тренировочный класс, две учебные комнаты, буфет и четыре спальные комнаты.

«Проект объекта разработан с учётом требований для маломобильных групп населения. Полностью соблюдены ключевые критерии: доступность, безопасность и комфортное использование всех зон и помещений. Новый корпус поможет расширить поддержку семей с детьми‑инвалидами и улучшить уход за воспитанниками с нарушениями развития. В 2025 году в «Журавушке» такую помощь получили 84 ребёнка‑инвалида», - заключили в УКСе.