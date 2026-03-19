Общество 19.03.2026 в 12:19

В Улан-Удэ построят новый корпус для «Журавушки» почти за 200 млн рублей

Объект планируют сдать в начале 2027 года
Текст: Карина Перова
Фото: Управление капитального строительства Бурятии

В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке начнут строить новый двухэтажный корпус «Центр абилитации» для детского дома‑интерната «Журавушка». На реализацию выделили 195,8 млн рублей, их них 71,4 млн рублей освоят в нынешнем году. Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию в начале следующего года.

«Управление капитального строительства заключило контракт на строительство здания. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы, и в ближайшее время стартует основной этап строительства – рабочие развернут стройплощадку и приступят к реализации проекта», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

Функционально здание разделят на два отделения: стационарное и дневное. Первое предназначено для круглосуточного пребывания детей. Оно будет включать две спальные комнаты, буфет, учебные классы и медицинский кабинет.

Отделение дневного пребывания рассчитано на детей от 7 до 18 лет и молодых инвалидов до 23 лет. В его состав будут входить: медицинский кабинет, кабинет психолога и педагога, игровая зона, комната ЛФК, сенсорная комната, учебно‑тренировочный класс, две учебные комнаты, буфет и четыре спальные комнаты.

«Проект объекта разработан с учётом требований для маломобильных групп населения. Полностью соблюдены ключевые критерии: доступность, безопасность и комфортное использование всех зон и помещений. Новый корпус поможет расширить поддержку семей с детьми‑инвалидами и улучшить уход за воспитанниками с нарушениями развития. В 2025 году в «Журавушке» такую помощь получили 84 ребёнка‑инвалида», - заключили в УКСе.

Все новости

На сельчанку в Бурятии мошенники оформили 15 сим-карт
19.03.2026 в 13:16
В Бурятии ветеринары просят охотников сдавать мозги
19.03.2026 в 13:16
В моногороде Бурятии сломали теплую остановку
19.03.2026 в 12:56
С башенного крана в Улан-Удэ украли электрический кабель
19.03.2026 в 12:40
В Бурятии хозяйство «Рубин» бьет рекорды по надою молока
19.03.2026 в 12:33
В Улан-Удэ построят новый корпус для «Журавушки» почти за 200 млн рублей
19.03.2026 в 12:19
В Монголии появилась новая авиакомпания
19.03.2026 в 11:52
В Бурятии одобрили наказание главного противника «Telegram»
19.03.2026 в 11:46
До Бурятии из Новосибирска пастереллез не добрался
19.03.2026 в 11:36
Вор-домушник в Улан-Удэ обокрал вахтовика
19.03.2026 в 11:35
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
На сельчанку в Бурятии мошенники оформили 15 сим-карт
Женщина открыла на телефоне подозрительный файл от знакомого
19.03.2026 в 13:16
В Бурятии ветеринары просят охотников сдавать мозги
Специалистам нужны волчьи головы
19.03.2026 в 13:16
В моногороде Бурятии сломали теплую остановку
Малолетние хулиганы снесли дверь
19.03.2026 в 12:56
С башенного крана в Улан-Удэ украли электрический кабель
Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей
19.03.2026 в 12:40
Следующая новость
