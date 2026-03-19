19.03.2026 в 12:33

В Бурятии хозяйство «Рубин» бьет рекорды по надою молока

Оно расположено в Кабанском районе
Текст: Карина Перова
В Кабанском районе Бурятии хозяйство «Рубин» бьёт рекорды: показатели надоя на одну фуражную корову составили 5600 литров молока.

Как подчеркнули в райадминистрации, это абсолютный рекорд за всю историю аграрного производства не только муниципального образования, но и всей республики. Ранее наивысший результат в регионе (5 тысяч литров) показывал лишь учхоз «Байкал» много лет назад.

Сегодня на предприятии «Рубин» содержат 320 коров элитной голштинской породы, которые дают 1800 тонн молока в год. Добиться этого результата удалось благодаря усилиям коллектива на заготовке кормов и внимательному отношению к самому поголовью. Так, ежегодно в хозяйстве заготавливают 9000 тонн силоса, 2000 тонн сеннажа в упаковке.

Кроме того, ведется работа по улучшению генетического потенциала стада.

Все новости

На сельчанку в Бурятии мошенники оформили 15 сим-карт
19.03.2026 в 13:16
В Бурятии ветеринары просят охотников сдавать мозги
19.03.2026 в 13:16
В моногороде Бурятии сломали теплую остановку
19.03.2026 в 12:56
С башенного крана в Улан-Удэ украли электрический кабель
19.03.2026 в 12:40
В Бурятии хозяйство «Рубин» бьет рекорды по надою молока
19.03.2026 в 12:33
В Улан-Удэ построят новый корпус для «Журавушки» почти за 200 млн рублей
19.03.2026 в 12:19
В Монголии появилась новая авиакомпания
19.03.2026 в 11:52
В Бурятии одобрили наказание главного противника «Telegram»
19.03.2026 в 11:46
До Бурятии из Новосибирска пастереллез не добрался
19.03.2026 в 11:36
Вор-домушник в Улан-Удэ обокрал вахтовика
19.03.2026 в 11:35
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

На сельчанку в Бурятии мошенники оформили 15 сим-карт
Женщина открыла на телефоне подозрительный файл от знакомого
19.03.2026 в 13:16
В Бурятии ветеринары просят охотников сдавать мозги
Специалистам нужны волчьи головы
19.03.2026 в 13:16
В моногороде Бурятии сломали теплую остановку
Малолетние хулиганы снесли дверь
19.03.2026 в 12:56
С башенного крана в Улан-Удэ украли электрический кабель
Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей
19.03.2026 в 12:40
