В Бурятии хозяйство «Рубин» бьет рекорды по надою молока

В Кабанском районе Бурятии хозяйство «Рубин» бьёт рекорды: показатели надоя на одну фуражную корову составили 5600 литров молока.

Как подчеркнули в райадминистрации, это абсолютный рекорд за всю историю аграрного производства не только муниципального образования, но и всей республики. Ранее наивысший результат в регионе (5 тысяч литров) показывал лишь учхоз «Байкал» много лет назад.

Сегодня на предприятии «Рубин» содержат 320 коров элитной голштинской породы, которые дают 1800 тонн молока в год. Добиться этого результата удалось благодаря усилиям коллектива на заготовке кормов и внимательному отношению к самому поголовью. Так, ежегодно в хозяйстве заготавливают 9000 тонн силоса, 2000 тонн сеннажа в упаковке.

Кроме того, ведется работа по улучшению генетического потенциала стада.