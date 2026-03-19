Общество 19.03.2026 в 12:40

С башенного крана в Улан-Удэ украли электрический кабель

Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей
В Улан-Удэ 31-летний местный житель украл электрический кабель с башенного крана, стоимость которого составила свыше 450 тысяч рублей.

- Ночью он проник на стройплощадку в Октябрьском районе. Воспользовавшись тем, что сторож спал, мужчина демонтировал и похитил 200 метров электрического кабеля с башенного крана. Сумма ущерба превысила 453 тысячи рублей. Похищенное подозреваемый продал случайному прохожему на рынке всего за 70 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды, - рассказали в полиции республики.

Известно, что ранее он уже привлекался за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть

