В моногороде Бурятии сломали теплую остановку

В моногороде Бурятии, Гусиноозерске, пришлось закрыть теплую остановку возле спорткомплекса. Жители поинтересовались, в чем причина.

«На улице слякоть, сумки поставить некуда. Скамеек нет. Возле радуги, открыта, там скамеек куча, а здесь ни одной. Неужели нельзя поставить хоть две скамейки», - написали горожане.

Директор Управления городского хозяйства пояснил, что павильон закрыли после того, как дети сломали дверь, катаясь на ней.

«Сегодня проведем ремонт, до конца дня откроем остановку. Просим жителей провести беседы с детьми о том, что не нужно ломать и портить имущество. Восстановление стоит средств и сил», - прокомментировал чиновник в группе «Селенга-инфо. 24/7».

Ранее «Номер один» сообщал, что в этих остановках люди распивают спиртные напитки, курят, сорят семечками, на стенах оставляют следы от обуви и плевки. Объекты установили в декабре 2025 года.