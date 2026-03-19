Общество 19.03.2026 в 12:56

В моногороде Бурятии сломали теплую остановку

Малолетние хулиганы снесли дверь
Текст: Карина Перова
В моногороде Бурятии сломали теплую остановку
Фото: администрация Селенгинского района (архив)

В моногороде Бурятии, Гусиноозерске, пришлось закрыть теплую остановку возле спорткомплекса. Жители поинтересовались, в чем причина.

«На улице слякоть, сумки поставить некуда. Скамеек нет. Возле радуги, открыта, там скамеек куча, а здесь ни одной. Неужели нельзя поставить хоть две скамейки», - написали горожане.

Директор Управления городского хозяйства пояснил, что павильон закрыли после того, как дети сломали дверь, катаясь на ней.

«Сегодня проведем ремонт, до конца дня откроем остановку. Просим жителей провести беседы с детьми о том, что не нужно ломать и портить имущество. Восстановление стоит средств и сил», - прокомментировал чиновник в группе «Селенга-инфо. 24/7».

Ранее «Номер один» сообщал, что в этих остановках люди распивают спиртные напитки, курят, сорят семечками, на стенах оставляют следы от обуви и плевки. Объекты установили в декабре 2025 года.

теплая остановка Гусиноозерск вандализм

Все новости

На сельчанку в Бурятии мошенники оформили 15 сим-карт
19.03.2026 в 13:16
В Бурятии ветеринары просят охотников сдавать мозги
19.03.2026 в 13:16
В моногороде Бурятии сломали теплую остановку
19.03.2026 в 12:56
С башенного крана в Улан-Удэ украли электрический кабель
19.03.2026 в 12:40
В Бурятии хозяйство «Рубин» бьет рекорды по надою молока
19.03.2026 в 12:33
В Улан-Удэ построят новый корпус для «Журавушки» почти за 200 млн рублей
19.03.2026 в 12:19
В Монголии появилась новая авиакомпания
19.03.2026 в 11:52
В Бурятии одобрили наказание главного противника «Telegram»
19.03.2026 в 11:46
До Бурятии из Новосибирска пастереллез не добрался
19.03.2026 в 11:36
Вор-домушник в Улан-Удэ обокрал вахтовика
19.03.2026 в 11:35
Читайте также
На сельчанку в Бурятии мошенники оформили 15 сим-карт
Женщина открыла на телефоне подозрительный файл от знакомого
19.03.2026 в 13:16
В Бурятии ветеринары просят охотников сдавать мозги
Специалистам нужны волчьи головы
19.03.2026 в 13:16
С башенного крана в Улан-Удэ украли электрический кабель
Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей
19.03.2026 в 12:40
В Бурятии хозяйство «Рубин» бьет рекорды по надою молока
Оно расположено в Кабанском районе
19.03.2026 в 12:33
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
