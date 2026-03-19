В Бурятии ветеринары просят охотников сдавать мозги

В Окинском районе Бурятии ветеринары просят охотников предоставить голову или мозг добытых волков.

На ветстанции пояснили, что органы им необходимы для проведения исследований на бешенство в целях обеспечения эпизоотического благополучия.

Признаки бешенства у волка – это свалявшаяся шерсть, опущенная голова, прижатый хвост, мутный взгляд. Бешеный волк всегда уходит из стаи, живя в одиночку. Такой зверь может напасть без причины.