Общество 19.03.2026 в 13:16

На сельчанку в Бурятии мошенники оформили 15 сим-карт

Женщина открыла на телефоне подозрительный файл от знакомого
Текст: Елена Кокорина
Жители Бурятии продолжают терять свои накопления, скачивая неизвестные арк-файлы. Накануне 46-летняя жительница Заиграевского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Открыв на телефоне сообщение с apk-файлом от знакомого, она дала преступникам возможность оформить на ее имя 15 сим карт.

- Сообщение с apk-файлом «ДТП» было с комментарием о том, что на фото ее знакомый и с приглашением открыть ссылку. Заявительница сразу перешла по ней для просмотра. В результате этого мошенники завладели ее персональными данными и заключили на ее имя договора на услуги связи. Всего ими было оформлено 15 сим-карт в разных регионах России, - сообщили в полиции республики.

В Баунтовском районе 44-летней сельчанке пришло сообщение от знакомого тоже с apk-файлом и текстом «Посмотри видео…». По ссылке ничего не открылось, но с ее карты списалось более 24 тысяч рублей.

А 23-летняя улан-удэнка даже не заметила установленное приложение на ее телефоне. Мошенники заблокировали уведомления, приходящие на ее телефон и за короткое время оформили несколько кредитов на покупки в интернет-магазинах на сумму более 64 тысяч.

- Вам могут поступить сообщения от знакомых с текстом «Это не твои попали в ДТП?», «Ваш в аварию попал», «Это не ты на видео?» и тому подобное. Прикрепленные к сообщению файлы имеют формат арк. После открытия данного файла на телефон автоматически устанавливается приложение, с помощью которого мошенники получают удаленный доступ к нему. Они могут зайти в банковские приложения, оформить кредиты и списать денежные средства. Вирусы могут быть и под видом бесплатных сервисов для просмотра расположения дорожных камер, радаров ДПС, и других различных «полезных» приложений, - предупредили в МВД.

Фото: нейросеть

