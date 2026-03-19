19.03.2026 в 14:16

В Улан-Удэ во время месячника чистоты уберут свалки

Месячник стартует 25 марта
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ во время месячника чистоты уберут свалки
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ с 25 марта стартует традиционный месячник чистоты. На планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова обсудили вопросы организации уборки городских территорий с привлечением предприятий и организаций всех форм собственности.
 
– Прошу глав районов отработать с частниками, с теми, у кого есть большие площади. Например, «Пионер» - очень большая площадь, ее необходимо привести в порядок. Это и рынок «Крестьянский» и много других объектов. Чтобы никто не остался в стороне. И, главное, все мы прекрасно понимаем, что сразу все мешки с мусором увезти невозможно будет, тогда определите места, где их складировать. А то вытащим на проезжую часть: все люди едут и смотрят – мы убирались, а они даже мешки вывезти не могут, – дал поручения Игорь Шутенков.
 
Мешки с мусором будут вывозиться силами Комбината по благоустройству в течении семи дней после уборки, до 1 мая – окончательный срок, отметил в своем докладе первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев. Он также сообщил, что планируется сделать в период месячника чистоты:
 
– Администрациями районов утверждены планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий с привлечением организаций всех форм собственности. По договоренности с ООО «ЭкоАльянс» будут ликвидированы по одной свалке в каждом районе города. А районные администрации уберут небольшие свалки с привлечением управляющих организаций, жителей близлежащих домов.
 
В общей сложности 15 стихийный свалок будут убраны в течение месяца. Кроме того, Комбинат по благоустройству по заявкам от районных администраций организует уборку бетонных остатков вдоль магистральных улиц города.
 
– После завершения месячника чистоты мы продолжим работу по их уборке. В связи с чем Комитету городского хозяйства необходимо подготовить соответствующую технику и оборудование для организации этой работы, – подчеркнул первый заместитель мэра Сергей Гашев.
 
Для бесплатного вывоза мусора на полигон ТБО выделено полторы тысячи талонов. От населения в день городского субботника, 25 апреля, бесплатно будут приниматься отходы, собранные во время уборки: ботва, ветки, пластик и т.д.
 
В прошлом году в дни весеннего месячника прошло более одной тысячи экологических акций, в итоге из города вывезли почти три тысячи кубов мусора.
 
– Прошу руководителей районных администраций не снижать показатели прошлого года, провести месячник по санитарной очистке максимально эффективно, нам нужно навести порядок в городе после зимы, – сказал Сергей Гашев.
