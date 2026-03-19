«Побит рекорд по травмам»: гололед принес неприятности жителям Улан-Удэ

Из-за гололеда, который вчера стал настоящим испытанием для жителей Улан-Удэ, резко увеличилось число обращений за медицинской помощью. Всего с травмами после падений в РКБ имени Семашко поступило 168 человек.

Из них 33 пострадавших госпитализировали в травматологическое и нейрохирургическое отделения для оперативного лечения, двоих – сразу в отделение реанимации.

«В обычное дежурство мы принимаем около 80-90 человек по различными профилям, однако вчера был побит рекорд по травмам. За 18 марта к нам обратилось 168 человек, из них большая часть с последствиями падений», - отметила заведующая приемно-диагностическим отделением Инесса Корнилова.

Медики призывают использовать обувь с нескользящей подошвой. Также важно соблюдать культуру правильного питания для укрепления костей. Недостаток важных микроэлементов в организме делает кости хрупкими, что увеличивает риск переломов даже при незначительных падениях.