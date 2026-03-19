Общество 19.03.2026 в 14:35

«Побит рекорд по травмам»: гололед принес неприятности жителям Улан-Удэ

За день в РКБ имени Семашко госпитализировали более 30 человек
Текст: Карина Перова
Фото: РКБ имени Семашко

Из-за гололеда, который вчера стал настоящим испытанием для жителей Улан-Удэ, резко увеличилось число обращений за медицинской помощью. Всего с травмами после падений в РКБ имени Семашко поступило 168 человек.

Из них 33 пострадавших госпитализировали в травматологическое и нейрохирургическое отделения для оперативного лечения, двоих – сразу в отделение реанимации. 

«В обычное дежурство мы принимаем около 80-90 человек по различными профилям, однако вчера был побит рекорд по травмам. За 18 марта к нам обратилось 168 человек, из них большая часть с последствиями падений», - отметила заведующая приемно-диагностическим отделением Инесса Корнилова.

Медики призывают использовать обувь с нескользящей подошвой. Также важно соблюдать культуру правильного питания для укрепления костей. Недостаток важных микроэлементов в организме делает кости хрупкими, что увеличивает риск переломов даже при незначительных падениях.

«Побит рекорд по травмам»: гололед принес неприятности жителям Улан-Удэ
19.03.2026 в 14:35
Экс-зампреда правительства Бурятии отправили в камеру
19.03.2026 в 14:31
В Улан-Удэ во время месячника чистоты уберут свалки
19.03.2026 в 14:16
На сельчанку в Бурятии мошенники оформили 15 сим-карт
19.03.2026 в 13:16
В Бурятии ветеринары просят охотников сдавать мозги
19.03.2026 в 13:16
В моногороде Бурятии сломали теплую остановку
19.03.2026 в 12:56
С башенного крана в Улан-Удэ украли электрический кабель
19.03.2026 в 12:40
В Бурятии хозяйство «Рубин» бьет рекорды по надою молока
19.03.2026 в 12:33
В Улан-Удэ построят новый корпус для «Журавушки» почти за 200 млн рублей
19.03.2026 в 12:19
В Монголии появилась новая авиакомпания
19.03.2026 в 11:52
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
В Улан-Удэ во время месячника чистоты уберут свалки
Месячник стартует 25 марта
19.03.2026 в 14:16
На сельчанку в Бурятии мошенники оформили 15 сим-карт
Женщина открыла на телефоне подозрительный файл от знакомого
19.03.2026 в 13:16
В Бурятии ветеринары просят охотников сдавать мозги
Специалистам нужны волчьи головы
19.03.2026 в 13:16
В моногороде Бурятии сломали теплую остановку
Малолетние хулиганы снесли дверь
19.03.2026 в 12:56
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
