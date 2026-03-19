В районе в Бурятии продолжают ставить заглушки на канализацию должникам

В Заиграевском районе Бурятии продолжают ставить заглушки на канализацию должникам за коммунальные услуги. В ЖКХ поселка Заиграево приобрели соответствующее оборудование, которое будет блокировать поток жидкостей в трубопроводе. Напомним, подобный опыт уже успешно реализуется в селе Усть‑Брянь.

Для установки заглушки заходить в квартиру не потребуется: ее помещают через выпуск на чердаке зданий с помощью специального аппарата. Ограничитель оборудован видеокамерой, что позволяет точно определить его расположение в системе канализации.

Снять заглушку самостоятельно не получится. Ее могут устанавливать, если долг за услугу по водоотведению превышает двухмесячный платеж. В свою очередь, коммунальные службы обязаны уведомить должника о предстоящем отключении за 20 дней.

«Если после предупреждения долг не погашен, заглушка устанавливается, блокируя возможность использования унитаза и раковины. Для ее снятия необходимо полностью погасить долг и оплатить расходы на повторное подключение», - рассказали в группе «Заиграево-инфо.24/7».