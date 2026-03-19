В Бурятии в розыск объявили татуированного мужчину

В Бурятии полицией разыскивается 43-летний Денис Александрович Каленых. В мае 2025 года он ушёл из дома, расположенного в селе Нижний Саянтуй, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: европейской внешности, на вид 45–50 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы чёрные с проседью, глаза голубые.

Был одет в чёрное спортивное трико, чёрные сетчатые кроссовки, синюю футболку и чёрную ветровку.

Особые приметы: на груди татуировка «Церковь».

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8-983-535-10-03, 8 (30146) 55-496 или 102.

Фото: МВД РБ