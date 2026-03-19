Общество 19.03.2026 в 16:53

Зэков отправят на улицы Читы

В условиях дефицита дворников осужденные будут чистить улицы от мусора
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

18 марта под председательством губернатора прошло совещание по уборке улиц и общественных пространств Читы. Мэр Инна Щеглова сообщила, что в связи с приближающейся юбилейной датой города уделяется повышенное внимание благоустройству. Об этом пишет портал «Чита.ру».

Особое внимание уделяется ремонту и содержанию улично-дорожной сети протяжённостью более 800 км, озеленению и уборке городских площадей. На эти цели выделено более 550 миллионов рублей.

Кроме того, для поддержания чистоты в городе к работам по уборке привлекаются осужденные к общественным работам. Со следующей недели они начнут убирать крупногабаритный мусор на улице Ленинградской, а также очищать электроопоры и дорожные знаки от наклеек.

Забайкальский край испытывает значительный дефицит рабочих рук, так как многие жители уехали в другие регионы в поисках заработков. Это увеличивает потребность в дополнительной рабочей силе для поддержания порядка и благоустройства города.

Теги
зэки Чита

Все новости

Воду компании из Бурятии признали лучшей в России
19.03.2026 в 17:52
В Бурятии благотворитель жертвовал по 3 тысячи в месяц для одинокого пенсионера
19.03.2026 в 17:44
В районе Бурятии праздник с песнями закончился уголовным делом
19.03.2026 в 17:26
Предприниматели из районов Бурятии предложили свои идеи по развитию бизнеса
19.03.2026 в 16:57
Зэков отправят на улицы Читы
19.03.2026 в 16:53
В Бурятии в розыск объявили татуированного мужчину
19.03.2026 в 16:35
В районе в Бурятии продолжают ставить заглушки на канализацию должникам
19.03.2026 в 16:17
В Бурятии участились пожары со смертельным исходом
19.03.2026 в 15:55
«Он заступился за друга»
19.03.2026 в 15:50
«Побит рекорд по травмам»: гололед принес неприятности жителям Улан-Удэ
19.03.2026 в 14:35
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
В Бурятии благотворитель жертвовал по 3 тысячи в месяц для одинокого пенсионера
Пожилой мужчина остался без вещей и половины дома из-за пожара
19.03.2026 в 17:44
В районе Бурятии праздник с песнями закончился уголовным делом
Пенсионерка променяла дружбу на музыкальную колонку
19.03.2026 в 17:26
В Бурятии в розыск объявили татуированного мужчину
Его ищут около года
19.03.2026 в 16:35
В районе в Бурятии продолжают ставить заглушки на канализацию должникам
Из-за них невозможно пользоваться унитазом и раковиной
19.03.2026 в 16:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru