Зэков отправят на улицы Читы

18 марта под председательством губернатора прошло совещание по уборке улиц и общественных пространств Читы. Мэр Инна Щеглова сообщила, что в связи с приближающейся юбилейной датой города уделяется повышенное внимание благоустройству. Об этом пишет портал «Чита.ру».

Особое внимание уделяется ремонту и содержанию улично-дорожной сети протяжённостью более 800 км, озеленению и уборке городских площадей. На эти цели выделено более 550 миллионов рублей.

Кроме того, для поддержания чистоты в городе к работам по уборке привлекаются осужденные к общественным работам. Со следующей недели они начнут убирать крупногабаритный мусор на улице Ленинградской, а также очищать электроопоры и дорожные знаки от наклеек.

Забайкальский край испытывает значительный дефицит рабочих рук, так как многие жители уехали в другие регионы в поисках заработков. Это увеличивает потребность в дополнительной рабочей силе для поддержания порядка и благоустройства города.