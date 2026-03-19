В районе Бурятии праздник с песнями закончился уголовным делом

В Кабанском районе 61-летняя местная жительница оказалась в центре криминальной, но в то же время, весьма презабавной истории. В полиции её подозревают в краже музыкальной колонки у подруги.

Всё началось с праздника. 65-летняя хозяйка купила новую колонку за 5,5 тысяч рублей и решила отметить это событие с подругой. Но, как говорится, не долго музыка играла. Когда хозяйка уснула, гостья решила забрать источник музыки себе. Утром, не обнаружив свою радость, хозяйка отправилась к подруге и нашла колонку у неё дома. Вороватая дама не растерялась и сказала, что это ее добро, которое она купила накануне.

В полиции добавили, что одной кражей не обошлось. В тот же день, еще до кражи колонки, гостья украла у подруги мобильный телефон, но так как сбыть на стороне его не удалось, гаджет пришлось возвращать хозяйке и, как говорится, дико извиняться.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, а следствие по уголовному делу, как дружба не выдержала испытания музыкой, продолжается.

