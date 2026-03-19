В Бурятии благотворитель жертвовал по 3 тысячи в месяц для одинокого пенсионера

Жители Бурятии и центр социальной помощи «Аэлита» помогли 70-летнему пенсионеру, у которого сгорела половина дома. Благотворители организовали сбор средств.

Согто Доржиев родился и вырос в селе Гунда в семье, где воспитывались 9 детей (6 братьев и 3 сестры). Окончил школу, затем педагогический институт имени Доржи Банзарова в Улан-Удэ. Работал учителем физики в Гундинской и Тулдунской школах, позже – в Багдарине. Всю жизнь помогал людям, но свою семью создать не получилось.

Сейчас мужчина живет один, находится на социальном обслуживании на дому. Пенсии хватает лишь на самое необходимое – продукты, лекарства и дрова. В прошлом году в его доме произошёл пожар из-за неисправной электропроводки. Огонь удалось быстро потушить, но все вещи пришли в негодность – спасти ничего не удалось. Сгорела половина жилища.

Первыми на помощь пришли односельчане и соседи – приносили одежду, мебель, вещи первой необходимости. Но этого было недостаточно. На сайте «Аэлиты» был открыт сбор – на плиту, подушку, одеяло и постельное бельё. На данный момент необходимые средства собраны.

«Важно сказать: этот сбор был закрыт благодаря одному человеку, который в течение 2025 года ежемесячно жертвовал по 3 тысячи рублей. Именно на эти средства были приобретены необходимые вещи. Это значит, что у человека снова есть базовые условия для жизни, тепло и забота. И это ещё раз доказывает: один человек может изменить чью-то жизнь. Спасибо каждому, кто помогает и не остаётся равнодушным», - прокомментировали в «Аэлите».