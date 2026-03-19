19.03.2026 в 20:34
Жители Бурятии могут стать волонтёрами голосования за благоустройство общественных пространств
Текст: Иван Иванов
Стартовал набор волонтёров для участия во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое проходит ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. В это время жители могут решить, какие места отдыха будут благоустроены в их городах или посёлках. За шесть лет работы проекта по всей России появились новые аллеи, детские площадки и места отдыха.
Стать частью масштабного проекта и помочь жителям улучшить свои территории может любой желающий старше 14 лет на сайте «Добро.рф».
