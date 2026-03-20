Общество 20.03.2026 в 09:52

В Бурятии провели профилактический обстрел лавиноопасных участков на БАМе

Всего в границах Северобайкальского региона ВСЖД насчитывается 19 лавиноопасных очагов
Текст: Иван Иванов
Фото: ВСЖД
Специалисты снеголавинной станции Восточно-Сибирской железной дороги провели профилактический обстрел горных склонов на лавиноопасных участках в границах станции Дельбичинда, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
 
Это уже второй обстрел участка в этом сезоне. Благодаря проведенным работам удалось закрепить опасные склоны, спустив с них большой объем снега.
 
«В настоящее время глубина снежного покрова в горах, прилегающих к магистрали, колеблется в диапазоне от 80 до 300 сантиметров – это на порядок больше прошлогодних значений, – сообщил начальник снеголавинной станции ВСЖД Андрей Гессен. – С учетом особенностей сравнительно теплой осени и умеренных морозов в январе и феврале, структура снежного покрова пока не представляет лавинной опасности».
 
Отметим, что на БАМе в течение зимнего и весеннего сезонов ведется ежедневный мониторинг накопления, температуры, плотности и текстуры снежных масс.
 
Всего в границах Северобайкальского региона ВСЖД насчитывается 19 лавиноопасных очагов, которые входят в четыре основные группы на северном ходу магистрали – участки Дельбичинда – Дабан, Кунерма – Дельбичинда, Дабан – Гоуджекит и Ангаракан – Итыкит.
