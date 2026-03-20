Мать шестерых детей из Улан-Удэ больше десяти лет ждет участок

Мать шестерых детей из Улан-Удэ больше десяти лет не может получить земельный участок. Она состоит на соответствующем учете с 2015 года, однако женщине до сих пор ничего не выделили.

Горожанка обратилась в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте». Семья уже долгое время не может построить свое жилище и вынуждена ютиться в микрорайоне Полигон – в квартире, которая находится в аварийном доме. Здание признали непригодным для жилья еще в 2019 году.

«Обращения в компетентные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Республике Бурятия по поступившему обращению возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СКР по РБ Евгению Лагацкому доложить о предварительных и окончательных результатах расследования», - сообщили в центральном аппарате ведомства.