Жители Бурятии теряют десятки тысяч рублей при онлайн-покупках

В полиции Бурятии рассказали, что мошенники продолжают активно использовать доверие местных жителей на интернет-сайтах купли-продажи, выдавая себя за продавцов. Они предлагают товары по заниженным ценам или просто копируют чужие объявления.

Так, 34-летний житель Железнодорожного района лишился 10 000 рублей, пытаясь приобрести запчасти для сотовых телефонов. Связавшись с продавцом, он перевел деньги, однако желаемый товар так и не получил.

- 20-летняя жительница Гусиноозерска пострадала при покупке обогревателя. Найдя объявление на популярном сайте, она перевела 140 рублей за доставку товара по предоставленной ссылке, после чего ввела номер своей банковской карты и другие персональные данные. В результате этого произошло списание 20 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

39-летняя жительница Улан-Удэ пыталась приобрести автомобильную решётку радиатора. После связи с автором объявления она внесла предоплату в размере 43 тысяч, но после получения денег продавец перестал выходить на связь. По всем фактам возбуждены уголовные дела, а полиция призывает граждан быть бдительными при онлайн-покупках и не переводить предоплату, если возникают сомнения.

