Общество 20.03.2026 в 10:13

Жители Бурятии теряют десятки тысяч рублей при онлайн-покупках

Мошенники заполонили сайты объявлений
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В полиции Бурятии рассказали, что мошенники продолжают активно использовать доверие местных жителей на интернет-сайтах купли-продажи, выдавая себя за продавцов. Они предлагают товары по заниженным ценам или просто копируют чужие объявления.

Так, 34-летний житель Железнодорожного района лишился 10 000 рублей, пытаясь приобрести запчасти для сотовых телефонов. Связавшись с продавцом, он перевел деньги, однако желаемый товар так и не получил.

- 20-летняя жительница Гусиноозерска пострадала при покупке обогревателя. Найдя объявление на популярном сайте, она перевела 140 рублей за доставку товара по предоставленной ссылке, после чего ввела номер своей банковской карты и другие персональные данные. В результате этого произошло списание 20 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

39-летняя жительница Улан-Удэ пыталась приобрести автомобильную решётку радиатора. После связи с автором объявления она внесла предоплату в размере 43 тысяч, но после получения денег продавец перестал выходить на связь. По всем фактам возбуждены уголовные дела, а полиция призывает граждан быть бдительными при онлайн-покупках и не переводить предоплату, если возникают сомнения.

Фото: нейросеть

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru