Трем жителям Бурятии вскрыли грудную клетку из-за «запущенных» зубов

В Улан-Удэ врачи РКБ имени Н.А. Семашко с начала года спасли трех пациентов, которые долго тянули с лечением зубов.

Люди поступили в крайне тяжелом состоянии – с грозными обширными гнилостно-некротическими флегмонами дна полости рта и шеи. Воспаление достигло грудной клетки и вызвало опасный для жизни медиастинит.

Пострадавшие проходили лечение в реанимационных палатах. Потребовалось сложное хирургическое вмешательство, вплоть до вскрытия грудной клетки. Операции прошли успешно, благодаря слаженной работе и профессионализму команды врачей РКБ.

«Основная причина заболевания – позднее обращение за медицинской помощью. Пациенты часто длительно терпят боль, занимаясь самолечением с помощью антибиотиков и обезболивающих, которые лишь временно заглушают симптомы, но не устраняют очаг инфекции», - прокомментировали в больнице.

Специалисты призывают дважды в год посещать стоматолога для осмотра и своевременно лечить даже незначительный кариес.