Трем жителям Бурятии вскрыли грудную клетку из-за «запущенных» зубов

Пациенты долгое время не посещали стоматолога
Текст: Карина Перова
Фото: РКБ имени Н.А. Семашко

В Улан-Удэ врачи РКБ имени Н.А. Семашко с начала года спасли трех пациентов, которые долго тянули с лечением зубов.

Люди поступили в крайне тяжелом состоянии – с грозными обширными гнилостно-некротическими флегмонами дна полости рта и шеи. Воспаление достигло грудной клетки и вызвало опасный для жизни медиастинит.

Пострадавшие проходили лечение в реанимационных палатах. Потребовалось сложное хирургическое вмешательство, вплоть до вскрытия грудной клетки. Операции прошли успешно, благодаря слаженной работе и профессионализму команды врачей РКБ.

«Основная причина заболевания – позднее обращение за медицинской помощью. Пациенты часто длительно терпят боль, занимаясь самолечением с помощью антибиотиков и обезболивающих, которые лишь временно заглушают симптомы, но не устраняют очаг инфекции», - прокомментировали в больнице.

Специалисты призывают дважды в год посещать стоматолога для осмотра и своевременно лечить даже незначительный кариес.

 

Все новости

В Улан-Удэ школьникам рассказали о микробах, обитающих на руках
20.03.2026 в 10:35
Трем жителям Бурятии вскрыли грудную клетку из-за «запущенных» зубов
20.03.2026 в 10:21
Жители Бурятии теряют десятки тысяч рублей при онлайн-покупках
20.03.2026 в 10:13
Мать шестерых детей из Улан-Удэ больше десяти лет ждет участок
20.03.2026 в 10:01
В Бурятии провели профилактический обстрел лавиноопасных участков на БАМе
20.03.2026 в 09:52
Бизнес Бурятии формирует новый социальный заказ
20.03.2026 в 09:35
На севере Бурятии загорелся торговый центр площадью 6 тысяч «квадратов»
20.03.2026 в 09:22
Какие прививки нужно повторять каждые 10 лет?
20.03.2026 в 09:00
Зурхай на пятницу, 20 марта
20.03.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 марта 2026 года
20.03.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
В Улан-Удэ школьникам рассказали о микробах, обитающих на руках
Занятие в рамках просветительского проекта провели сотрудники Роспотребнадзора
20.03.2026 в 10:35
Жители Бурятии теряют десятки тысяч рублей при онлайн-покупках
Мошенники заполонили сайты объявлений
20.03.2026 в 10:13
Мать шестерых детей из Улан-Удэ больше десяти лет ждет участок
Семья вынуждена жить в аварийном доме
20.03.2026 в 10:01
В Бурятии провели профилактический обстрел лавиноопасных участков на БАМе
Всего в границах Северобайкальского региона ВСЖД насчитывается 19 лавиноопасных очагов
20.03.2026 в 09:52
