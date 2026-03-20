В Улан-Удэ школьникам рассказали о микробах, обитающих на руках

Сотрудники Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии продолжают реализацию просветительского проекта под названием Лекторий «Санпросвет». С 16 по 27 марта мероприятия проводят для дошкольников и учеников младших классов.

Ранее состоялось интерактивное занятие для учеников 2 «В» класса средней общеобразовательной школы № 63 в Улан-Удэ. Специалисты рассказали детям о важности мытья рук, микробах, обитающих на руках, а также о способах защиты от них. С помощью перчаток и красок школьникам наглядно показали, как правильно мыть руки.

В ходе занятия дети разделились на команды для выполнения творческого задания – нарисовать микроба таким, каким они его представляют. Воображение и фантазия помогли ребятам создать рисунки самых разнообразных микробов.

Реализация Лектория «Санпросвет» в республике продолжится.