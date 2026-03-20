В Бурятии самогонщика оштрафовали на 30 тысяч рублей

Жителя Баргузинского района Бурятии привлекли к административной ответственности за незаконную розничную продажу самогона (п. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ).

Суд установил, что мужчина занимался реализацией спиртного в своей квартире. Вина самогонщика полностью подтверждена материалами дела, объяснениями участвующих в деле лиц.

Баргузинский районный суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.