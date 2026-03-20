Бартер по-иволгински: житель Бурятии обменял старьё на новые кроссы

В Иволгинском районе Бурятии произошёл накануне забавный случай. Пьяный сельчанин совсем не затратно для кошелька приобрел новые кроссовки – он просто переобулся в магазине, оставив свои старые боты на полке и спокойно ушел.

В местный отдел полиции обратилась владелица магазина с заявлением о пропаже. На записи камер видеонаблюдения было видно, как мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, выбрал себе новые кроссовки, примерил их, и, не утруждая себя оплатой, покинул магазин.

Бартерного предпринимателя вскоре задержала полиция. Им оказался 38-летний житель села Нижняя Иволга, ранее уже имевший опыт общения с законом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А вот ущерб магазину пока не возмещён.

Фото: нейросеть