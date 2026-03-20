В Улан-Удэ ищут подростков, ограбивших школьников

В Улан-Удэ полиция разыскивает двоих юношей, подозреваемых в грабежах на улице Ключевская. Согласно заявлению пострадавших школьников, они отобрали у них сотовые телефоны вечером 7 марта.

Сейчас полиция пытается установить их личности.

Приметы молодых людей: возраст от 15 до 18 лет, рост 160-170 см.

Располагающих какой-либо информацией о предполагаемых преступниках просят сообщить в полицию по телефонам: 8(924)770-58-87, 8(994)090-48-70 или 102.

Фото: МВД РБ