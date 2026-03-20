В Улан-Удэ «управляшка» лишилась двух домов

В Улан-Удэ управляющая компания ООО «Проспект» лишилась двух домов. Организация больше не будет обслуживать многоэтажки по улицам Ключевская, 6д и Трубачеева, 152а.

Решение приняли в связи с неоднократным неисполнением предписаний комитета муниципального контроля администрации города. «Управляшка» не удосужилась вовремя устранить нарушения.

«В адрес Государственной жилищной инспекции направлено соответствующее обращение для рассмотрения вопроса об исключении ООО «Проспект» из реестра лицензий», - отметили в профильном комитете.