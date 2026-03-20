Общество 20.03.2026 в 11:41

В Улан-Удэ «управляшка» лишилась двух домов

Организацию исключат из реестра лицензий за нарушения
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ управляющая компания ООО «Проспект» лишилась двух домов. Организация больше не будет обслуживать многоэтажки по улицам Ключевская, 6д и Трубачеева, 152а.

Решение приняли в связи с неоднократным неисполнением предписаний комитета муниципального контроля администрации города. «Управляшка» не удосужилась вовремя устранить нарушения.

«В адрес Государственной жилищной инспекции направлено соответствующее обращение для рассмотрения вопроса об исключении ООО «Проспект» из реестра лицензий», - отметили в профильном комитете.

Теги
управляшка муниципальный контроль

Все новости

Верховный суд вынес приговор участникам ОПГ
20.03.2026 в 12:21
В Улан-Удэ «управляшка» лишилась двух домов
20.03.2026 в 11:41
В Улан-Удэ ищут подростков, ограбивших школьников
20.03.2026 в 11:27
Бартер по-иволгински: житель Бурятии обменял старьё на новые кроссы
20.03.2026 в 11:12
В Бурятии самогонщика оштрафовали на 30 тысяч рублей
20.03.2026 в 11:07
В Улан-Удэ школьникам рассказали о микробах, обитающих на руках
20.03.2026 в 10:35
Трем жителям Бурятии вскрыли грудную клетку из-за «запущенных» зубов
20.03.2026 в 10:21
Жители Бурятии теряют десятки тысяч рублей при онлайн-покупках
20.03.2026 в 10:13
Мать шестерых детей из Улан-Удэ больше десяти лет ждет участок
20.03.2026 в 10:01
В Бурятии провели профилактический обстрел лавиноопасных участков на БАМе
20.03.2026 в 09:52
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Верховный суд вынес приговор участникам ОПГ
Сотрудники УФСБ изъяли у фигурантов запрещенные вещества весом более 43 кг
20.03.2026 в 12:21
В Улан-Удэ ищут подростков, ограбивших школьников
Они отобрали телефоны у них на Ключевской
20.03.2026 в 11:27
Бартер по-иволгински: житель Бурятии обменял старьё на новые кроссы
Пьяный сельчанин оставил на полке магазина свои старые ботинки
20.03.2026 в 11:12
В Бурятии самогонщика оштрафовали на 30 тысяч рублей
Мужчина занимался реализацией спиртного в своей квартире
20.03.2026 в 11:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru