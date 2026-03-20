Общество 20.03.2026 в 12:21

Верховный суд вынес приговор участникам ОПГ

Сотрудники УФСБ изъяли у фигурантов запрещенные вещества весом более 43 кг
A- A+
Текст: Макар Захаров
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия

УФСБ России по Республике Бурятия пресекло противоправную деятельность группы лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и прекурсоров в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики вышли на след двоих человек: 37-летнего гражданина Российской Федерации и 38-летнего гражданина Республики Казахстан.

«Следственным отделом возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ», – проинформировала пресс-служба.

Ключевым эпизодом стало обнаружение тайника в нежилом помещении на территории города Улан-Удэ. Во время обыска оперативники изъяли из незаконного оборота крупную партию синтетических наркотиков.

Верховный суд признал фигурантов виновными. Гражданину России предстоит провести в колонии строгого режима ближайшие 15 лет и 3 месяца, а гражданину Казахстана – 16,5 лет.

Стоит отметить, что защита предприняла попытку обжаловать приговор, однако апелляционная инстанция, рассмотрев доводы жалобы, приняла решение об усилении наказания.

«В настоящий момент приговор вступил в законную силу», – добавили в пресс-службе.

Теги
УФСБ ОПГ наркотики

ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru