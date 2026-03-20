Верховный суд вынес приговор участникам ОПГ

УФСБ России по Республике Бурятия пресекло противоправную деятельность группы лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и прекурсоров в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики вышли на след двоих человек: 37-летнего гражданина Российской Федерации и 38-летнего гражданина Республики Казахстан.

«Следственным отделом возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ», – проинформировала пресс-служба.

Ключевым эпизодом стало обнаружение тайника в нежилом помещении на территории города Улан-Удэ. Во время обыска оперативники изъяли из незаконного оборота крупную партию синтетических наркотиков.

Верховный суд признал фигурантов виновными. Гражданину России предстоит провести в колонии строгого режима ближайшие 15 лет и 3 месяца, а гражданину Казахстана – 16,5 лет.



Стоит отметить, что защита предприняла попытку обжаловать приговор, однако апелляционная инстанция, рассмотрев доводы жалобы, приняла решение об усилении наказания.

«В настоящий момент приговор вступил в законную силу», – добавили в пресс-службе.