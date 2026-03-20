С фермы Бурятии загадочно исчезла тонна зерна и двое работников

Настоящий зерновой детектив нарисовался накануне в Бичурском районе Бурятии. С одной фермы загадочно исчезли не только тонна зерна, но и два ее сотрудника. В поисках пропаж фермер не преуспел, поэтому обратился за помощью к правоохранителям.

Полицейские быстро вышли на след: подозреваемыми оказались 27-летний мужчина и 43-летняя женщина, ранее трудившиеся на ферме. Ловкачи продали зерно сожителю женщины, утаив, что товар добыт не совсем честным путём.

Теперь парочке коллег предстоит ответить по закону – в полиции на них возбуждено уголовное дело.

