Общество 20.03.2026 в 12:34

С фермы Бурятии загадочно исчезла тонна зерна и двое работников

Зерновой детектив развернулся в Бичурском районе
Текст: Елена Кокорина
Настоящий зерновой детектив нарисовался накануне в Бичурском районе Бурятии. С одной фермы загадочно исчезли не только тонна зерна, но и два ее сотрудника. В поисках пропаж фермер не преуспел, поэтому обратился за помощью к правоохранителям.

Полицейские быстро вышли на след: подозреваемыми оказались 27-летний мужчина и 43-летняя женщина, ранее трудившиеся на ферме. Ловкачи продали зерно сожителю женщины, утаив, что товар добыт не совсем честным путём.

Теперь парочке коллег предстоит ответить по закону – в полиции на них возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть

Все новости

Бурятии с 1 мая подорожают мороженое и сырки
20.03.2026 в 12:41
С фермы Бурятии загадочно исчезла тонна зерна и двое работников
20.03.2026 в 12:34
Верховный суд вынес приговор участникам ОПГ
20.03.2026 в 12:21
В Улан-Удэ «управляшка» лишилась двух домов
20.03.2026 в 11:41
В Улан-Удэ ищут подростков, ограбивших школьников
20.03.2026 в 11:27
Бартер по-иволгински: житель Бурятии обменял старьё на новые кроссы
20.03.2026 в 11:12
В Бурятии самогонщика оштрафовали на 30 тысяч рублей
20.03.2026 в 11:07
В Улан-Удэ школьникам рассказали о микробах, обитающих на руках
20.03.2026 в 10:35
Трем жителям Бурятии вскрыли грудную клетку из-за «запущенных» зубов
20.03.2026 в 10:21
Жители Бурятии теряют десятки тысяч рублей при онлайн-покупках
20.03.2026 в 10:13
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Бурятии с 1 мая подорожают мороженое и сырки
НДС на продукты с содержанием пальмовым масла увеличится с 10% до 22%
20.03.2026 в 12:41
Верховный суд вынес приговор участникам ОПГ
Сотрудники УФСБ изъяли у фигурантов запрещенные вещества весом более 43 кг
20.03.2026 в 12:21
В Улан-Удэ «управляшка» лишилась двух домов
Организацию исключат из реестра лицензий за нарушения
20.03.2026 в 11:41
В Улан-Удэ ищут подростков, ограбивших школьников
Они отобрали телефоны у них на Ключевской
20.03.2026 в 11:27
