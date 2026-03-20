Общество 20.03.2026 в 12:41

Бурятии с 1 мая подорожают мороженое и сырки

НДС на продукты с содержанием пальмовым масла увеличится с 10% до 22%
Текст: Иван Иванов
С 1 мая 2026 года в России, в том числе и в Бурятии, резко повысятся цены на ряд молочных продуктов. Это связано с изменением налогового законодательства, согласно которому продукты, содержащие заменители молочного жира, будут облагаться НДС по стандартной ставке 22% вместо льготной 10%. Постановление Правительства № 252 от 10 марта 2026 года исключает из перечня продукции с льготной ставкой НДС молочные продукты с заменителями молочного жира. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Тем самым чиновники «проявили заботу» о здоровье граждан, ударяя рублем по потребителям дешевых, но не очень здоровых продуктов. Но главная цель очевидна - пополнение кризисного бюджета. Таким образом, под повышение цен попадут спреды, топленые сливочно-растительные смеси, сыры, напитки и коктейли, кисели, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле, сгущёнка и мороженое, произведенные с заменой молочного жира. Большая часть этой продукции реализуемой в республике, как раз и состоит из растительных жиров. Натуральные же молочные продукты, изготовленные исключительно из молочного жира, такие как молоко, кефир, сметана, творог, сыр и сливочное масло, сохранят льготную ставку НДС в 10%. Повышение ставки НДС на указанные категории продуктов  приведет к их удорожанию для конечного потребителя.

Фото: нейросеть
Все новости

Бурятии с 1 мая подорожают мороженое и сырки
20.03.2026 в 12:41
С фермы Бурятии загадочно исчезла тонна зерна и двое работников
20.03.2026 в 12:34
Верховный суд вынес приговор участникам ОПГ
20.03.2026 в 12:21
В Улан-Удэ «управляшка» лишилась двух домов
20.03.2026 в 11:41
В Улан-Удэ ищут подростков, ограбивших школьников
20.03.2026 в 11:27
Бартер по-иволгински: житель Бурятии обменял старьё на новые кроссы
20.03.2026 в 11:12
В Бурятии самогонщика оштрафовали на 30 тысяч рублей
20.03.2026 в 11:07
В Улан-Удэ школьникам рассказали о микробах, обитающих на руках
20.03.2026 в 10:35
Трем жителям Бурятии вскрыли грудную клетку из-за «запущенных» зубов
20.03.2026 в 10:21
Жители Бурятии теряют десятки тысяч рублей при онлайн-покупках
20.03.2026 в 10:13
Читайте также
С фермы Бурятии загадочно исчезла тонна зерна и двое работников
Зерновой детектив развернулся в Бичурском районе
20.03.2026 в 12:34
Верховный суд вынес приговор участникам ОПГ
Сотрудники УФСБ изъяли у фигурантов запрещенные вещества весом более 43 кг
20.03.2026 в 12:21
В Улан-Удэ «управляшка» лишилась двух домов
Организацию исключат из реестра лицензий за нарушения
20.03.2026 в 11:41
В Улан-Удэ ищут подростков, ограбивших школьников
Они отобрали телефоны у них на Ключевской
20.03.2026 в 11:27
