Бурятии с 1 мая подорожают мороженое и сырки

С 1 мая 2026 года в России, в том числе и в Бурятии, резко повысятся цены на ряд молочных продуктов. Это связано с изменением налогового законодательства, согласно которому продукты, содержащие заменители молочного жира, будут облагаться НДС по стандартной ставке 22% вместо льготной 10%. Постановление Правительства № 252 от 10 марта 2026 года исключает из перечня продукции с льготной ставкой НДС молочные продукты с заменителями молочного жира. Об этом сообщает «Парламентская газета».Тем самым чиновники «проявили заботу» о здоровье граждан, ударяя рублем по потребителям дешевых, но не очень здоровых продуктов. Но главная цель очевидна - пополнение кризисного бюджета. Таким образом, под повышение цен попадут спреды, топленые сливочно-растительные смеси, сыры, напитки и коктейли, кисели, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле, сгущёнка и мороженое, произведенные с заменой молочного жира. Большая часть этой продукции реализуемой в республике, как раз и состоит из растительных жиров. Натуральные же молочные продукты, изготовленные исключительно из молочного жира, такие как молоко, кефир, сметана, творог, сыр и сливочное масло, сохранят льготную ставку НДС в 10%. Повышение ставки НДС на указанные категории продуктов приведет к их удорожанию для конечного потребителя.Фото: нейросеть