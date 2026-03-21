Зурхай на субботу, 21 марта

День Дашинима.



Благоприятно: для людей года Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, создавать новую семью, отправляться в путь, переезжать в новый дом, торговать, совершать действия, связанные с государственными делами, заниматься строительством; творить добродетель, давать посвящение, проводить освящение реликвий, почитать божеств.



Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; для совершения первых важных дел в жизни младенца, не стоит праздновать день рождения и выносить ребенка из дома;



Стрижка волос: к богатству.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону юга, в остальные направления благоприятно.



