Общество 21.03.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 21 марта

3-й лунный день
Текст: Алена Викулина
День Дашинима.

Благоприятно: для людей года Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, создавать новую семью, отправляться в путь, переезжать в новый дом, торговать, совершать действия, связанные с государственными делами, заниматься строительством; творить добродетель, давать посвящение, проводить освящение реликвий, почитать божеств.

Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; для совершения первых важных дел в жизни младенца, не стоит праздновать день рождения и выносить ребенка из дома;

Стрижка волос: к богатству.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону юга, в остальные направления благоприятно.

