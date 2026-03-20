Общество 20.03.2026 в 15:10

В Забайкалье детям запретили продавать бензин

Депутаты полагают, что это снизит травматизм на дорогах
Текст: Иван Иванов
Законодательное собрание Забайкальского края во втором чтении приняло закон, запрещающий продажу бензина детям и подросткам до 18 лет. Так народные избранники внесли свою лепту в борьбу с юными мотоциклистами без водительских прав. Об этом сообщает портал Чита.ru.

На АЗС у покупателей смогут требовать паспорт, а исключением станут подростки от 16 лет, имеющие водительские права. Закон вступит в силу с 1 сентября, хотя мотосезон в Забайкалье уже практически завершился. Глава УМВД по Забайкалью Вячеслав Еговцев попросил депутатов ускорить процесс наделения полномочиями ответственных лиц, которые смогут привлекать к административной ответственности недобросовестных продавцов бензина. Инициативу раскритиковал глава фракции КПРФ Юрий Гайдук, считающий, что без комплексных мер закон работать не будет, поскольку родители, купившие мопед, найдут деньги и на бензин.

В 2025 году в краевом управлении Госавтоинспекции было составлено 42 материала по привлечению родителей несовершеннолетних к административной ответственности. При этом проблема с детьми, которые гоняют по Чите и районам Забайкалья на питбайках, мопедах и скутерах, осложняется тем, что родителям часто возвращают транспортные средства после их изъятия.

Фото: Номер один

В Забайкалье детям запретили продавать бензин
20.03.2026 в 15:10
Жительница Улан-Удэ наказала Авиазавод за вред здоровью
20.03.2026 в 15:02
Глава Бурятии обсудил с Виталием Мутко проблему со строительством ЖК «Мегаполис»
20.03.2026 в 14:41
Три боксера из Бурятии выступят на кубке России
20.03.2026 в 14:40
Руководитель Россельхознадзора рассказал о причинах жестких мер к скоту в Сибири
20.03.2026 в 14:33
Бурятии с 1 мая подорожают мороженое и сырки
20.03.2026 в 12:41
С фермы Бурятии загадочно исчезла тонна зерна и двое работников
20.03.2026 в 12:34
Верховный суд вынес приговор участникам ОПГ
20.03.2026 в 12:21
В Улан-Удэ «управляшка» лишилась двух домов
20.03.2026 в 11:41
В Улан-Удэ ищут подростков, ограбивших школьников
20.03.2026 в 11:27
Жительница Улан-Удэ наказала Авиазавод за вред здоровью

Проработав 25 лет на предприятии, сотрудница приобрела кучу болезней

20.03.2026 в 15:02
Руководитель Россельхознадзора рассказал о причинах жестких мер к скоту в Сибири
Сергей Данкверт: очаги купировали, рисков для потребителей нет
20.03.2026 в 14:33
Бурятии с 1 мая подорожают мороженое и сырки
НДС на продукты с содержанием пальмовым масла увеличится с 10% до 22%
20.03.2026 в 12:41
С фермы Бурятии загадочно исчезла тонна зерна и двое работников
Зерновой детектив развернулся в Бичурском районе
20.03.2026 в 12:34
