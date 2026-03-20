В Забайкалье детям запретили продавать бензин

Законодательное собрание Забайкальского края во втором чтении приняло закон, запрещающий продажу бензина детям и подросткам до 18 лет. Так народные избранники внесли свою лепту в борьбу с юными мотоциклистами без водительских прав. Об этом сообщает портал Чита.ru.На АЗС у покупателей смогут требовать паспорт, а исключением станут подростки от 16 лет, имеющие водительские права. Закон вступит в силу с 1 сентября, хотя мотосезон в Забайкалье уже практически завершился. Глава УМВД по Забайкалью Вячеслав Еговцев попросил депутатов ускорить процесс наделения полномочиями ответственных лиц, которые смогут привлекать к административной ответственности недобросовестных продавцов бензина. Инициативу раскритиковал глава фракции КПРФ Юрий Гайдук, считающий, что без комплексных мер закон работать не будет, поскольку родители, купившие мопед, найдут деньги и на бензин.В 2025 году в краевом управлении Госавтоинспекции было составлено 42 материала по привлечению родителей несовершеннолетних к административной ответственности. При этом проблема с детьми, которые гоняют по Чите и районам Забайкалья на питбайках, мопедах и скутерах, осложняется тем, что родителям часто возвращают транспортные средства после их изъятия.Фото: Номер один