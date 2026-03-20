Общество 20.03.2026 в 15:02

Жительница Улан-Удэ наказала Авиазавод за вред здоровью

Проработав 25 лет на предприятии, сотрудница приобрела кучу болезней

Текст: Анастасия Величко
В Железнодорожный районный суд обратилась жительница Улан-Удэ, отдавшая 25 лет своей жизни работе на Авиазаводе. Все это время она работала слесарем по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов.

Из-за длительного воздействия локальной вибрации, превышающей предельно-допустимые уровни, у нее появились вибрационная болезнь, двухсторонняя тугоухость, хроническая железодефицитная анемия, закрытоугольная глаукома, гипертензия, остеоартроз.

Обращаясь в суд с иском к Авиазаводу, женщина просила взыскать моральный вред с Авиазавода в сумме 350 тысяч рублей, судебные расходы на оказание юридической помощи в размере 40 000 руб. и на оформление доверенности в размере 2 500 руб.

Болезни у женщины выявили в 2023 году. Он появились в результате работы во вредных условиях труда. Работнице установили 10% утраты профессиональной трудоспособности. После проведения экспертизы рабочего места были выявлены нарушения рабочего места слесаря: там была превышена локальная вибрация, а также уровень виброускорения. В 2022 году женщине пришлось сделать операцию на глаза.

Вследствие профессиональных заболеваний женщина испытывает физические, головные боли, не может выполнять работы, требующие физической нагрузки, вынуждена принимать и использовать лекарственные препараты, в том числе обезболивающие. В 2022 году ей пришлось уволиться.

Суд решил исковые требования бывшей работницы завода о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично. С Авиазавод в качестве компенсации морального вреда в пользу бывшей работницы взыскали 150 тысяч рублей, на услуги представителя – 10 000 руб., на услуги нотариуса 2500 руб.

 
Фото: "Номер один"

