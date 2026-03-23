Общество 23.03.2026 в 06:00

Крымский медцентр оставил бурятских инвалидов без путевок

Здравница, куда ездили жители республики, объявила себя банкротом
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»
Компания, оздоравливавшая жителей Бурятии «на югах» по линии регионального Отделения Соцфонда, решила признать себя банкротом. Бурятскому Соцфонду «повезло» стать одним из последних партнеров фирмы перед ее финансовым коллапсом. И теперь ведомство пытается вытрясти деньги из организации, которая стремительно идет ко дну.

Взрослых инвалидов - в детский лагерь

В прошлом году Отделение Соцфонда по Бурятии искало, если можно так выразиться, подрядчика для отдыха и лечения инвалидов «на югах». Требовалось оказать получателям набора социальных услуг помощь по профилям: болезни системы кровообращения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Ведомство объявило аукцион.

- Принять участие в конкурентных процедурах могло любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности. По результатам электронного аукциона 27.01.2025 был заключен государственный контракт с Акционерным обществом «Международный детский медицинский центр «Чайка», - рассказали нашему изданию в бурятском Соцфонде.

Объем услуг по данной закупке составил 1800 койко-дней, или сто 18-дневных путевок. Поехать в Крым должны были обычные, скажем так, совершеннолетние инвалиды. Не те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, производственной травмы или профзаболевания. Не дети-инвалиды и не дети-сироты. Простые, рядовые инвалиды.

Наверное, со стороны контракт выглядел странновато. Взрослые люди будут оздоравливаться в детском медицинском центре. Международном. Возможно, в «Чайке» были отдельные мощности категории «только для взрослых»? Нам это неизвестно. Тем не менее Соцфонд начал отправлять больных граждан в Крым. Ранее контракты с «Чайкой» не заключались - и поначалу все шло хорошо.

Оздоровление прошли уже 81 человек. Летний сезон в Крыму продолжался. Как вдруг 1 августа «Чайка» сообщила бурятской стороне, что с сентября 2025 года медицинский центр больше не сможет исполнять подписанный контракт. Поговорка гласит: «Первый блин комом». Но столь неожиданный финал нормально протекавшего крымского «романа» стал громом среди ясного неба.

Давай, до свидания

В России есть АО «ВО «Тяжпромэкспорт». Компания серьезная, с биографией: работает во многих странах мира, заводы строит. В послужном списке, например, металлургический завод в иранском Исфахане. Сдали объект в 1979-м - аккурат когда шах ушел в отставку, и Иран стал Исламской Республикой во главе с аятоллой Хомейни. Думается, иранцы этим заводом до сих пор дорожат. Правда работает он сейчас или его уже успели разбомбить израильтяне - вопрос открытый.

Как легко узнать в интернете, АО числится 100%-ной «дочкой» Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех.

Между «Чайкой» и этой замечательной международной ростеховской «дочкой», как выяснилось, существовал агентский договор. Так вышло, что его расторгли и медицинский центр утратил право находиться на территории «Тяжпромэкспорта». А это напрямую вело к аннулированию лицензии на медицинскую деятельность.

Поэтому крымская «Чайка» и прислала в Бурятию то печальное письмо о невозможности продолжить сотрудничество. Кстати, жалоб на качество оказанных услуг от инвалидов в Соцфонд не поступало. В сентябре прошлого года ведомство в одностороннем порядке расторгло неудачливый контракт.

На следующий день после расторжения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Бурятии ушло обращение о включении «Чайки» в реестр недобросовестных поставщиков. Шаг жесткий, но, согласитесь, резонный. Без него к Соцфонду могли бы возникнуть вопросы: почему проявили мягкотелость к нарушителю? А так повода для вопросов нет.

Антимонопольщики, рассмотрев обращение, решили фирму в реестр не вносить. Поскольку «Чайка» оказала услуги 81 гражданину из 100, а на дальнейшее исполнение контракта повлияло прекращение санаторно-курортной деятельности, пояснили в бурятском Соцфонде.

В прошлом году Соцфонд потребовал от «Чайки» 158 058 рублей штрафа (5% от цены контракта) за ненадлежащее исполнение обязательств. Ведь по графику заездов с 13 по 30 октября 2025 медцентр должен был принять еще 19 человек.

«Чайка» дала ответ в минорном стиле: «денег нет»...

Поэтому вскоре на медцентр подали в суд. Истец - Соцфонд - потребовал сумму штрафа. Ответчик даже отзыв на иск не представил. Фемида полностью удовлетворила требование.

- Исполнительный лист направлен судебным приставам в Евпаторию. Что касается 19 человек, которым так и не довелось отдохнуть по вине «Чайки», их права не нарушены. Гражданам предложили путевки по профилю заболевания в другие санатории. 16 человек отдохнули и полечились в 2025 году, трое перенесли поездку на 2026-й и сейчас определяются с датами заезда, - отметили в бурятском Соцфонде.

Последний писк «Чайки»

В 2026 году контракт с «Чайкой» уже не заключали. Более того, все идет к тому, что крымский медцентр после «бизнес-развода» с ростеховской «дочкой», как мы уже отмечали, тихо умирает.

Руководитель временной администрации «Чайки» Мария Курбацкая обратилась в Арбитражный суд Крыма с заявлением о признании медцентра банкротом. Заявление подали аккурат накануне того дня, когда бурятский арбитраж огласил резолютивную часть дела о 158-тысячном штрафе.

Пока решения о банкротстве неудачливой «курортной птицы» и поиске ее активов нет, но, думается, оно не за горами. А вот получит ли Соцфонд свой кусочек «чаечного мяса» - тут сомнения большие и жирные. Денег у медцентра, похоже, действительно нет. Имущества   тоже. Какой-нибудь стол или стул на 158 тысяч явно не тянет.
