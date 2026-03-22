Когда Бог не дает, а судьба испытывает

Древние трактаты утверждают, что у каждого человека несколько матерей и ко всем нужно относиться с равным уважением. Самая первая мать – это Земля, следующая - та, что родила, а есть еще и та, что воспитала, если родная не смогла. В жизни случается всякое, и порой дети остаются без родителей. Но в нашем обществе есть бесстрашные люди с большими сердцами, готовые подарить ребенку, оставшемуся без семьи, любовь и тепло. Почему их называют бесстрашными и каково это - впервые стать мамой в сорок лет, расскажет «Номер один».Это история не о семье, где мать-героиня взяла из приюта сразу много детей. Она - об обычной женщине, которая всю жизнь мечтала о семье, но судьба не давала ей такого шанса. Это рассказ о принятии непростого решения и долгожданном слове из уст ребенка «мама», адресованном именно ей.В прошлом году в Бурятии усыновили 75 детей, оставшихся без попечения родителей. Еще 490 детей передали под опеку. Из них 224 ребенка взяли под опеку на безвозмездной основе, 109 детей - на возмездной основе, то есть в приемные семьи. Еще 157 находятся под предварительной опекой.Алена Зотова начинает свой рассказ с детства: «Я росла в полной семье. В нашем доме жили шесть человек: папа, мама, бабушка, двое моих братьев и я. То есть с детства видела, как общаются между собой мои родители, наблюдала за взаимоотношениями с бабушкой, братьями. И долгое время жила с мыслью, что мой ребенок придет в полную семью. Сначала пыталась создать костяк, то есть партнерские отношения, чтобы были мама и папа. Но оказалось, что это совсем непростая задача. По разным причинам отношения не складывались. Потом мне поставили диагноз «бесплодие», - вздыхает она.Поначалу Алена задумывалась об ЭКО, но внутри возникало какое-то сопротивление.- Я поняла, что этот путь не мой. Как будто это небожественное и небогоугодное дело, потому что все происходит неестественным путем - с помощью вмешательства других лиц. Я прекрасно понимаю, что это рабочий способ, многие семьи благодаря этому становятся родителями. Но я не чувствовала в своей душе отклик на ЭКО, а годы шли, - объясняет свое решение женщина.Переломным моментом для Алены стал пример семьи знакомых, которые взяли из детского дома маленькую девочку. Тогда она впервые всерьез задумалась об усыновлении.- Я увидела, что та девочка ничем не отличается от других детей. Да, не они ее родили, но она так похожа на них. Она часть их семьи без каких-либо «но» и «если». И те мысли, что приемные дети какие-то не такие, дикие и прочее, у меня просто растворились. Я поняла, что это обычные дети, которые ходят в садик, болеют, празднуют дни рождения, просто по стечению обстоятельств оказались в непростых условиях, - вспоминает приемная мама.Вдохновившись этим примером, Алена начала собирать документы и прошла все необходимые обследования.- Но был страх из-за того, что я, возможно, не соответствую по каким-то критериям. Но когда пошла учиться в школу приемных родителей, то узнала, что эти моменты, безусловно, рассматриваются, но не являются первостепенными. В итоге я стала кандидатом как приемный родитель, - признается Алена.Как пояснили в Министерстве социальной защиты населения Бурятии, тем, кто хочет стать опекуном в Улан-Удэ, нужно пройти подготовку в Центре помощи детям «Малышок». В республике работают 16 школ для приемных родителей. Они созданы на базе 15 центров социального обслуживания семьи и детей и одного учреждения в Тункинском районе. Подать заявление с документами можно в органы опеки по месту жительства.- Благодаря школе приемных родителей на базе этих учреждений численность детей, переданных на воспитание в семьи, ежегодно растет. Так, по состоянию на 31.12.2025 94,6% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на воспитании в замещающих семьях. В 2024 году всего детей-сирот на воспитании в замещающих семьях составило 4310 (93,7%), приводят данные в пресс-службе министерства.Школа приемных родителей – это место, где готовят к самому важному: появлению в доме ребенка из детского дома. Здесь не просто рассказывают о правилах, а объясняют, как выстраивать отношения, помочь ребенку адаптироваться и действительно стать ему близким. Главная задача ШПР - чтобы родители были готовы не на словах, а на деле.После подготовки женщина начала просматривать анкеты детей не только из Бурятии, но и из других регионов.- Когда я увидела малыша первый раз на фотографии, мне сразу стало понятно, что это мой будущий ребенок, - со слезами на глазах рассказывает Алена.Взяв направление на первое свидание, будущая мама отправилась в учреждение, где находился ребенок.- У меня было очень странное и неизведанное мною чувство, что я иду на судьбоносную встречу. На тот момент ему было всего восемь месяцев. Мне принесли мальчика со словами: «Смотрите, вот ручки, на них все пальцы, на ножках тоже, вот ушки». Конечно, для меня этот стандартный процесс казался весьма странным. Но ведь я его уже выбрала при первом просмотре фотографии. Внутри у меня бушевал ураган, когда прижала его к себе. Мне не хотелось уже обратно отдавать. Но малыш никак на меня не отреагировал, - делится первыми впечатлениями Алена.Этот факт ее сильно встревожил, и она поделилась переживаниями со своей знакомой. Та, уже имея опыт, все объяснила: у ребенка попросту нет привязанности к взрослым. В казенном учреждении сотрудники сменяют друг друга, и малыш не понимает, что кто-то один несет за него ответственность.- Я ходила к ребенку неоднократно. И с каждым разом, как мне казалось, становилась для него уже не очередным человеком, а узнаваемым. У меня есть фотография дня, когда его забирала. Сейчас, при сравнении, это два совершенно разных человека. Это свидетельство того, что мы когда-то были не вместе, - показывает снимки приемная мать.По словам Алены, момент сомнений настиг ее, когда оставалось собрать еще несколько документов. Как будто намеренно тянула время. Но поддержка семьи помогла дойти до конца.- Мне нужно было ехать за документами ребенка. В тот день был жуткий гололед, все машины просто скатывались на дорогах. Помню, что засомневалась, стоит ли ехать. Проплывали мысли в голове: «А может, пока не нужно». Но, посидев немного, все же завела машину и поехала, - вспоминает тот решительный момент Алена Зотова.Сделав этот рывок, она забрала ребенка из Дома малютки.- Я переодела ребенка в одежду, которую принесла. В момент, когда я взяла ребенка на руки, у меня были непередаваемые эмоции и ощущения. Поняла, что теперь не одна - у меня есть семья, с ним я буду жить. С рюкзаком за плечами и малышом на руках я шагала мимо проходной и взглядом встретилась с женщиной, проходившей с мужем и девочкой. Посмотрев на меня, как женщина и мать, она все поняла, - плача, рассказывает Алена о том дне, когда стала мамой.Алена и не скрывает: в первые дни она сильно переживала. Теперь она живет за двоих, и прежней жизнь уже не будет. Но это не значит, что можно остановиться: нужно работать, выстраивать новый график.- Сначала малыш просто привыкал к новому пространству, сейчас он уже хозяин в доме. И процесс принятия с обеих сторон происходит не одномоментно, в том числе принятие себя как мамы. Меняются приоритеты. И только сейчас приходит понимание и окончательное ощущение, что у меня есть семья. На это нужно время, это сравнимо со взрослением человека, которое происходит не сразу, а постепенно, - рассуждает Алена.По опыту многих приемных семей, понимание приходит, когда вместе прожиты не только радости, но и серьезные кризисы - вдруг осознаешь: несмотря ни на что, мы семья.- Полное принятие – это не событие, происходящее в один момент. Например, после подписания документов или первой ночи дома. Это процесс, который может длиться годами. Его можно сравнить с вызреванием плода или с тем, как срастаются кости после сложного перелома: вроде бы все на месте, но боль еще может возникать, - поделилась метафорой опытная мама Тамара.Другая приемная мама – Марина - добавляет, что главное - принимать детей такими, какие они есть, но не поощрять плохие поступки.- Я знаю, на что они способны, что могут сделать, и не отрицаю этого. Но для меня четко: я принимаю своих детей, но не их некоторые поступки. Например, у большинства приемных детей есть склонность ко лжи. Это вырабатывается как защитный механизм, чтобы выжить в неблагоприятных условиях, и потом с этим сложно работать. Но я работаю на протяжении всех лет, что дети у меня в семье, - объясняет Марина.Психологи и приемные родители выделяют несколько стадий на пути к принятию.«Медовый месяц» (первые недели или месяцы). Все стараются понравиться друг другу. Ребенок показывает свои лучшие стороны (или, наоборот, находится в стрессе и словно «заморожен»), а родители полны энтузиазма. Но это еще не принятие, это эйфория.«Притирка» и «кризис» (от трех до 12 месяцев). Здесь маски спадают. Ребенок начинает проверять границы: «А будешь ли ты любить меня, если я буду вести себя ужасно?» (ведь прошлые взрослые его бросили). Родители сталкиваются с реальными трудностями - воровство, ложь, регресс в развитии, проблемы с едой. Именно в этот период многие сомневаются, того ли ребенка они взяли. Это этап борьбы за принятие.«Вживание» (второй-третий год). Ребенок убеждается, что его не вернут, и начинает привязываться по-настоящему. Родители уже лучше понимают причины его поступков. Принятие становится осознанным.Есть вполне конкретные признаки того, что принятие состоялось - полностью или хотя бы частично.- Когда исчезает сравнение, вы перестаете мысленно сравнивать ребенка с собой в детстве или с идеальным образом «каким он должен быть». Принимаете, что у него другая история и другой генетический фундамент. Или принятие его «теневой» стороны. Знаете о его травмах, недостатках, «трудных» чертах характера, но они не перевешивают для вас его человеческую ценность. Вы говорите: «Да, он может соврать в стрессовой ситуации (потому что так выживал в приюте), но это не делает его чудовищем». Появляется «мы». В стрессовой ситуации, например, конфликт в школе, ваша первая реакция - защитить и разобраться, а не испытать стыд и злость на ребенка за то, что он опозорил семью. Появляется жалость, а не только злость. На смену гневу на его «дурацкое поведение» приходит сожаление о том, как ему было больно раньше, если он так реагирует сейчас, - перечисляет важные маркеры Тамара.Как оказалось, переживания есть у многих приемных родителей. И касаются они разного: денежных вопросов, детских диагнозов, да и просто того, справятся ли они сами.Со слов приемной мамы Тамары, которая воспитывает 13 детей (из них 8 приемных), такая «необычная» семья часто сталкивается с разными сложностями. Например, с отношением, которое она называет «диагноз вместо личности». В школе или поликлинике любое поведение ребенка, выходящее за рамки нормы, списывают на то, что он приемный. Учительница вместо поиска педагогического подхода разводит руками: «Ваш Петя опять дерется. А что вы хотите, у него же генетика...». А врач может сказать: «Плохо ест? Ну дети из детдомов все с синдромом депривации». Все это обесценивает личность ребенка и перекладывает ответственность с профессионалов на «особенность» семьи.- Кроме того, постоянно приходится сталкиваться с нездоровым любопытством и бестактностью окружающих. Вопросы от мам на площадке: «А где его настоящая мама? А своих-то рожать не можешь? А сколько он стоит?». Или родственники, которые под благовидным предлогом «мы хотим помочь» начинают сравнивать ребенка с «нормальными» детьми или давать советы, основанные на стереотипах. Родные бабушки приемных родителей часто не принимают «чужого» ребенка сердцем. Они могут делить внуков на «своих» (кровных) и «чужих», транслируя это либо открыто, либо пассивной агрессией. Это создает огромное напряжение внутри семьи и больно ранит ребенка, - с горечью констатирует Тамара.Немало сложностей возникает и во взаимодействии с государством. Приемная семья - под постоянным контролем: отчеты, проверки, необходимость согласовывать поездки. По сути, это вмешательство в личное пространство, которого лишена обычная семья.- Отдельная тема - кровные родственники ребенка. Если они есть и пытаются восстановить права или просто общаться, это вторжение в ваш уклад. Усыновление или опека не отменяет наличия у ребенка прошлого, которое периодически будет стучаться в дверь или в школу через социальные сети. Поэтому приемным родителям приходится одновременно решать обычные семейные задачи (воспитание, учеба) и выполнять дополнительную функцию - быть «адвокатом» своего ребенка перед лицом общества, которое часто не готово принимать этих детей без предубеждений, - подводит итог Тамара.Но, несмотря на все перечисленные страхи и трудности, приемные родители не остаются без поддержки. Для них работает служба сопровождения - можно бесплатно записаться к психологу. Есть и ассоциация приемных родителей, где общаются в общем чате и встречаются лично.- Я через фонд «Подари жизнь» прохожу онлайн-тренинг, где получаю психологическую поддержку. Мне очень нравится атмосфера, там такие же женщины, как и я, у нас одинаковые переживания, - благодарно отмечает Алена Зотова.На вопрос о том, как родственники приняли ребенка, она ответила коротко: безоговорочно. Алена получила от своих ближайших родственников колоссальную поддержку и понимание.Но с особым трепетом Алена поведала о моменте, когда впервые услышала в свой адрес «мама».- Его первое «мам» меня прошибло словно током. Это было удивительное чувство, когда он осознанно, не где-то эфемерно в пространство, а именно ко мне обратился. С его «мам» получилось мое «мам», то есть мое внутреннее ощущение как матери. Ты где-то по документам опекун или приемный родитель, но сейчас я его мама. Понятно, что потом я ему расскажу, что у него есть биологическая мама. И когда он говорит «мам», я просто все оставляю и лечу к нему. Понимаю, что не смогу отгородить его от всех опасностей, но сделаю все, что в моих силах и возможностях, - делится сокровенным Алена.Алена уверена: взять ребенка из детского дома готов не каждый. Важно понимать главное – это просто дети, такие же, как все. И прежде всего нужно желание самого человека и его внутренняя готовность. Потому что у многих в голове сидят прочные стереотипы и домыслы о приемных детях.- Наверное, нужно хотеть сделать человека чуточку счастливее, чем было до. Желание передать внутренний огонек. И чтобы чувство одиночества, которое ребенок обрел в детском доме, исчезло или забылось. Безусловно, какие-то сложности неизбежны, но умение и готовность решать их и это бесстрашие – вот что побуждает становиться опекунами и приемными родителями, - отвечает на вопрос о том, что это за люди, Алена.Впрочем, эти люди действительно отличаются бесстрашием, хотя понимают, что задача перед ними непростая. Они берут детей из приютов не от отчаяния, а движимые любовью и внутренней наполненностью. И готовы делиться безусловной любовью, не деля детей на своих и чужих.P.S. Имена и фамилии героев статьи изменены.