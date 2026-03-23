Зурхай на понедельник, 23 марта

Благоприятно: для людей года Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца, читать священные тексты, путешествовать и возвращаться обратно и для прочих умиротворяющих действий.



Неблагоприятно: устраивать с родственниками праздники и застолья.



Стрижка волос: к приумножению имущества.



Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия на запад, в остальные направления благоприятно.



Фото: Номер один