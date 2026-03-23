Общество 23.03.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 23 марта
5-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца, читать священные тексты, путешествовать и возвращаться обратно и для прочих умиротворяющих действий.
Неблагоприятно: устраивать с родственниками праздники и застолья.
Стрижка волос: к приумножению имущества.
Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия на запад, в остальные направления благоприятно.
Фото: Номер один
Тегизурхай