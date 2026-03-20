Общество 20.03.2026 в 16:05

Центр Улан-Удэ преобразится к фестивалю «Алтаргана» и юбилею города

Скоро там начнут работы по восстановлению нарушенного благоустройства
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил взять на контроль восстановление центра города после реконструкции инженерных сетей по мастер-плану.

– Особое внимание прошу уделить восстановлению центральной части города, – подчеркнул он.

Работы по восстановлению нарушенного благоустройства с учетом погодных условий начнутся во второй половине апреля. В первую очередь, до 30 июня, обеспечат восстановление улиц Свободы, Смолина и Каландаришвили. Это подъездные дороги к Центральному стадиону, где будут проходить мероприятия фестиваля «Алтаргана».

Остальные дороги, на которых работы по замене инженерных коммуникаций проводились в прошлом году и продолжаются в текущем, вошли во второй этап ремонтно-дорожных работ. 

– До конца октября будет восстановлено нарушенное благоустройство по улицам Советская, Балтахинова, Свердлова. Это обусловлено необходимостью технического присоединения будущей застройки, – заявил председатель Комитета по строительству Николай Попов.

Всего планируется уложить 60 тысяч квадратных метров асфальта, будут приведены в порядок дорожные знаки и тротуары.

Все новости

Сенсационное ДТП произошло в Иркутской области
20.03.2026 в 16:30
В Бурятии отец избивал малолетнего сына кочергой, веревкой и шваброй
20.03.2026 в 16:17
Центр Улан-Удэ преобразится к фестивалю «Алтаргана» и юбилею города
20.03.2026 в 16:05
Житель Бурятии избил собутыльника поленом
20.03.2026 в 15:47
Монгольским туристам придётся крупно заплатить за поездки в США
20.03.2026 в 15:45
«Магия чисел тут ни при чем»: отец, сын и внук родились в один день и побили рекорд России
20.03.2026 в 15:18
В Забайкалье детям запретили продавать бензин
20.03.2026 в 15:10
Жительница Улан-Удэ наказала Авиазавод за вред здоровью
20.03.2026 в 15:02
Глава Бурятии обсудил с Виталием Мутко проблему со строительством ЖК «Мегаполис»
20.03.2026 в 14:41
Три боксера из Бурятии выступят на кубке России
20.03.2026 в 14:40
Читайте также
В Бурятии отец избивал малолетнего сына кочергой, веревкой и шваброй
Тиран предстал перед судом
20.03.2026 в 16:17
Монгольским туристам придётся крупно заплатить за поездки в США
Теперь с них берут залог в 15 000 $
20.03.2026 в 15:45
«Магия чисел тут ни при чем»: отец, сын и внук родились в один день и побили рекорд России
Отец, сын и внук из Иркутска родились в один день и попали в Книгу рекордов

20.03.2026 в 15:18
В Забайкалье детям запретили продавать бензин
Депутаты полагают, что это снизит травматизм на дорогах
20.03.2026 в 15:10
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
