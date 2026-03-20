Общество 20.03.2026 в 16:05
Центр Улан-Удэ преобразится к фестивалю «Алтаргана» и юбилею города
Скоро там начнут работы по восстановлению нарушенного благоустройства
Текст: Андрей Константинов
На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил взять на контроль восстановление центра города после реконструкции инженерных сетей по мастер-плану.
– Особое внимание прошу уделить восстановлению центральной части города, – подчеркнул он.
Работы по восстановлению нарушенного благоустройства с учетом погодных условий начнутся во второй половине апреля. В первую очередь, до 30 июня, обеспечат восстановление улиц Свободы, Смолина и Каландаришвили. Это подъездные дороги к Центральному стадиону, где будут проходить мероприятия фестиваля «Алтаргана».
Остальные дороги, на которых работы по замене инженерных коммуникаций проводились в прошлом году и продолжаются в текущем, вошли во второй этап ремонтно-дорожных работ.
– До конца октября будет восстановлено нарушенное благоустройство по улицам Советская, Балтахинова, Свердлова. Это обусловлено необходимостью технического присоединения будущей застройки, – заявил председатель Комитета по строительству Николай Попов.
Всего планируется уложить 60 тысяч квадратных метров асфальта, будут приведены в порядок дорожные знаки и тротуары.
Тегиблагоустройство