Центр Улан-Удэ преобразится к фестивалю «Алтаргана» и юбилею города

На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил взять на контроль восстановление центра города после реконструкции инженерных сетей по мастер-плану.– Особое внимание прошу уделить восстановлению центральной части города, – подчеркнул он.Работы по восстановлению нарушенного благоустройства с учетом погодных условий начнутся во второй половине апреля. В первую очередь, до 30 июня, обеспечат восстановление улиц Свободы, Смолина и Каландаришвили. Это подъездные дороги к Центральному стадиону, где будут проходить мероприятия фестиваля «Алтаргана».Остальные дороги, на которых работы по замене инженерных коммуникаций проводились в прошлом году и продолжаются в текущем, вошли во второй этап ремонтно-дорожных работ.– До конца октября будет восстановлено нарушенное благоустройство по улицам Советская, Балтахинова, Свердлова. Это обусловлено необходимостью технического присоединения будущей застройки, – заявил председатель Комитета по строительству Николай Попов.Всего планируется уложить 60 тысяч квадратных метров асфальта, будут приведены в порядок дорожные знаки и тротуары.