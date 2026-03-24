Зурхай на вторник, 24 марта

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны. Хорошо для реализации материального и жизненного благополучия, для торговли, земледелия, работы в поле и прочих приумножающих действий.



Неблагоприятно: для людей года Курицы и Обезьяны; выдавать на сторону вещи и скот, торговать, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище и перевозить дома.



Стрижка волос: к ухудшению внешнего вида.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, в другие направления ничего плохого.



