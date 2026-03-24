Общество 24.03.2026 в 06:00

Зурхай на вторник, 24 марта

6-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на вторник, 24 марта
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны. Хорошо для реализации материального и жизненного благополучия, для торговли, земледелия, работы в поле и прочих приумножающих действий.

Неблагоприятно: для людей года Курицы и Обезьяны; выдавать на сторону вещи и скот, торговать, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище и перевозить дома.

Стрижка волос: к ухудшению внешнего вида.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, в другие направления ничего плохого.

