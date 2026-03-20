Общество 20.03.2026 в 16:17

В Бурятии отец избивал малолетнего сына кочергой, веревкой и шваброй

Тиран предстал перед судом
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии 40-летний житель Баунтовского района предстал перед судом за истязание несовершеннолетнего сына в «воспитательных целях». Мужчина избивал мальчика кочергой, веревкой, шваброй за любые провинности. Мать в связи с болезненным состоянием защитить сына от мужа-тирана не могла.

Сельчанин в ходе расследования заявил, что наказывал подростка из-за плохой успеваемости в школе, а также за совершенные проступки. В мае 2024 года он несколько раз ударил 11-летнего мальчика кочергой, в мае и сентябре 2025-го – избил веревкой.

В декабре 2025 года ребенок угодил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ушибами мягких тканей, закрытым переломом фаланги пальца правой кисти. Во время очередного избиения отец, будучи пьяным, сломал об школьника швабру. После этого истязатель ушел к знакомым, забрав младшего ребенка. Матери дома не было, она находилась в больнице. Избитый мальчик смог добраться до родственницы, которая обратилась к медикам и в полицию.

«Подобные «методы воспитания» правоохранительные органы сочли недопустимыми, и в отношении С. было возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) , п. «г» ч. 2 ст. 117 (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). В судебном заседании подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался», - говорится в материалах дела.

Баунтовский райсуд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали в доход федерального бюджета процессуальные издержки – более 22 тысяч рублей.

Ранее «Номер один» сообщал о жителе Иволгинского района, который в качестве наказания за незначительные провинности или неуспеваемость в школе систематически наносил побои малолетнему сыну, оскорблял и унижал его. На мужчину завели «уголовку».

