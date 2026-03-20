Михаил Пичугин рассказал, что его брат пытался покончить с собой

В Улан-Удэ продолжаются слушания по делу Михаила Пичугина, выжившего после 67-дневного дрейфа в Охотском море. На скамье подсудимых оказался человек, чья история выживания потрясла всю страну: его обвиняют в гибели собственного брата и 15-летнего племянника, которые не перенесли суровых испытаний открытым морем. На днях судья допрашивала Михаила Пичугина. Он подробно рассказал о том, что ему пришлось пережить в Охотском море.

Покупал вместе с братом

- Лодку «Байкат 470» и мотор «Хонда BF40» я взял, посоветовавшись с братом. Лодку купил в 2023 году. До этой покупки у нас была подобная лодка катамаранного типа, но мы решили взять лодку побольше и помощнее для использования в море. Также и мотор. С братом пообщались, со знакомыми посоветовались и в 2024 году решили взять мотор «Хонда». По отзывам это хорошие моторы, народ пользуется, никто не жалуется. «Хонда BF40» - это четырехтактный мотор, куда заливается чистый бензин, масло туда не нужно. Для больших путешествий так проще. Решения о покупках мы принимали вместе с моим старшим братом, - рассказал в суде Михаил Пичугин.

После покупки мотора Михаил обнаружил, что у него разбита подвеска, а также то, что продавец ему отправил не «Хонда BF40», а «Хонда BF50».

Михаил решил вернуть мотор, однако продавец из Иркутска уверил его, что моторы идентичны, а в случае возврата мотора отдать деньги за него сможет лишь тогда, когда найдет нового покупателя. Однако времени ждать у Михаила не было, поскольку через пару месяцев им он собирался в большое путешествие, поэтому он решил отправить подвеску на ремонт – это быстрее, чем ждать деньги за возврат мотора и покупать новый. Ремонт оплатил продавец мотора. Во Владивостоке его отремонтировали, а затем, по просьбе Михаила, отправили в Южно-Сахалинск.

Лодку Михаил также отправил на Сахалин, а вскоре приехал туда сам вместе с братом и племянником. На Сахалине мужчины жили у знакомого. Начало путешествия было запланировано на 4 августа. До этой даты братья провели техобслуживание мотора – поменяли масло и фильтры.

- Плохо бежала вода, я менял помпу, промывал систему охлаждения с раствором лимонной кислоты, купил новый винт, фильтр, крыльчатку и прочее. Мотор мы тестировали на пресных озерах, дополнительно промывали, поменял термостат, помпу, крыльчатку. Брат помог подсоединить спидометр, тахометр… - рассказал в суде Михаил.

«Не было ни стуков, ни шумов»

3 августа мужчины на машине с прицепом, лодкой и двигателем выдвинулись в сторону Москальво. Туда они вскоре благополучно прибыли.

- 4 августа мы вышли в сторону мыса Перовского, там нас ждали еще две группы – знакомые из Москвы и Иркутска, которые, как и мы, прибыли на Сахалин отдохнуть. Мы собирались идти в бухту Врангеля. Из Москальво до Перовского дошли нормально. Затем вышли в сторону бухты Врангеля, до нее было 180 км. С мыса Перовского до бухты Врангеля мы дошли за 4-5 часов, шли вдоль берега, группой лодок. В бухте Врангеля мы находились три дня. Там я осмотрел двигатель, проверил масло - все было в норме. 8 августа мы вернулись на мыс Перовского. Утром девятого августа мы вышли в сторону острова Сахалин. Сергей был в отпуске, Илья на каникулах. Мы планировали порыбачить на Сахалине, посмотреть туристические места, - вспоминал Михаил в суде.

Мужчины и подросток двигались на лодке. Однако внезапно у них заглох мотор.

- Мотор зашипел и заглох. Не было ни стуков, ни шума. Попытался его запустить, он не запускался. Проверил подачу топлива, поменял фильтра, убедился, что топливо поступает, но мотор не заводился. Потом снял крышку газораспределительного механизма, проверил метки ГРМ. Состояние удовлетворительное, но мотор все равно не запускался, - рассказывал Пичугин.

Сначала он не паниковали: был достаточный запас еды, воды, теплой одежды и бензина.

-Мы знали, что находимся в пределах видимости, иногда неподалеку курсировали лодки. Мы должны были выйти на связь со знакомыми, сказать, что пришли в Москальво и дальше движемся по суше. Мы думали, что они сообщат о том, что нас нет, пограничникам, МЧС и нас быстро найдут. Но помощь не пришла. Ночью мы пустили ракетницу, когда мимо проходил корабль, но он не обратил на нас внимания. Через три дня подул ветер в сторону материка, мы сделали подобие паруса, чтобы дрейфовать. Надеялся, что нас дотащит до берега. Оставалось немного, наступила ночь, мы встали на якорь. Но ночью поднялся шторм и нас унесло в море, - рассказал о своих злоключениях Михаил.

Через 10 дней после поломки мотора над их лодкой пролетел вертолет, спустя три дня еще один. Однако помощь все не приходила. Михаил предпринял еще одну попытку починить мотор, но из этого снова ничего не вышло.

После этого у племянника Михаила наступила апатия. Подросток начал отказываться от еды. Он умер в 20-х числах сентября.

После смерти подростка начал сходить с ума его отец. У мужчины появились галлюцинации: ему чудилось, что лодка села на мель, он звал их общего друга, а также просил зарядку от телефона. Одновременно с этим мужчина также начал отказываться от еды. А однажды попытался покончить с собой, но Михаил спас его. Однако выжить брату Михаила не удалось: он умер 28 сентября.

Напомним, Пичугин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Он находится под подпиской о невыезде.

