21.03.2026 в 09:38

Арадай Хуралай hунгамалнууд Баунтын аймагаар ябажа ерэбэ

Текст: Служба информации "Номер один"
Баунтын аймагай Романовка нютагта нээгдэhэн робототехническэ классай баяр ёhололдо Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов болон hунгамалнууд хабаадаба. Иимэ шэглэлээр hураха аргатай класс анха түрүүшынхиеэ нээгдээ. Мүнөө үе сагай бүхы эрилтэдэ тааруугаар зохёогдоhон шэнэ класс Витимэй юрэнхы болбосоролой дунда hургуулиин дэргэдэ нээгдэhэн байна. Атомна үйлэдбэридэ хүдэлхэ мэргэжэлтэдые эндэ hурган гаргаха зорилго табигдана. 

 Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов түрүүтэй бүлэг hунгамалнууд Иннокентий Вахрамеев, Артём Михайлов, Борис Семёнов гэгшэд багшанартай, hурагшадтай уулзаа. 

Иимэ шэглэлэй класс нээхэ гээшэ ехэл хэрэгтэй гээд Владимир Павлов тэмдэглэбэ. «Росатом» гэhэн үйлэдбэриин hайгаар эгээл холын хойто аймагта ажаhуудаг үхибүүд түрүү технологитой танилсаха аргатай болобо гээшэ. Ерээдүйнгээ мэргэжэл шэлэхэдэ, хүбүүд, басагадта аргагүй ехэ туhа боложо үгэхэ гээд Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ хэлэнэ. 

Албанайнгаа хэрэгээр hунгамалнууд ябахадаа, нютагай соёлой байшан орожо хараа, тэндэхи бэрхэшээлнүүдээр танилсаhан байна. 
Все новости

Вопрос нехватки автобусов в Улан-Удэ решился в Москве
21.03.2026 в 09:47
Арадай Хуралай hунгамалнууд Баунтын аймагаар ябажа ерэбэ
21.03.2026 в 09:38
Байкал стал машиной для производства контента
21.03.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 21 марта
21.03.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 21 марта 2026 года
21.03.2026 в 06:02
Михаил Пичугин рассказал, что его брат пытался покончить с собой
20.03.2026 в 18:06
В Бурятии сельчанин застрелил соседа и заявил, что тот сам свел счеты с жизнью
20.03.2026 в 17:16
Сенсационное ДТП произошло в Иркутской области
20.03.2026 в 16:30
В Бурятии отец избивал малолетнего сына кочергой, веревкой и шваброй
20.03.2026 в 16:17
Центр Улан-Удэ преобразится к фестивалю «Алтаргана» и юбилею города
20.03.2026 в 16:05
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Вопрос нехватки автобусов в Улан-Удэ решился в Москве
Бурятии выделено дополнительная субсидия в 120 миллионов рублей на покупку транспорта
21.03.2026 в 09:47
Байкал стал машиной для производства контента
Кто же они, герои байкальского хайпа?
21.03.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 21 марта
3-й лунный день
21.03.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 21 марта 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
21.03.2026 в 06:02
