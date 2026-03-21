Общество 21.03.2026 в 09:38
Арадай Хуралай hунгамалнууд Баунтын аймагаар ябажа ерэбэ
Баунтын аймагай Романовка нютагта нээгдэhэн робототехническэ классай баяр ёhололдо Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов болон hунгамалнууд хабаадаба. Иимэ шэглэлээр hураха аргатай класс анха түрүүшынхиеэ нээгдээ. Мүнөө үе сагай бүхы эрилтэдэ тааруугаар зохёогдоhон шэнэ класс Витимэй юрэнхы болбосоролой дунда hургуулиин дэргэдэ нээгдэhэн байна. Атомна үйлэдбэридэ хүдэлхэ мэргэжэлтэдые эндэ hурган гаргаха зорилго табигдана.
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов түрүүтэй бүлэг hунгамалнууд Иннокентий Вахрамеев, Артём Михайлов, Борис Семёнов гэгшэд багшанартай, hурагшадтай уулзаа.
Иимэ шэглэлэй класс нээхэ гээшэ ехэл хэрэгтэй гээд Владимир Павлов тэмдэглэбэ. «Росатом» гэhэн үйлэдбэриин hайгаар эгээл холын хойто аймагта ажаhуудаг үхибүүд түрүү технологитой танилсаха аргатай болобо гээшэ. Ерээдүйнгээ мэргэжэл шэлэхэдэ, хүбүүд, басагадта аргагүй ехэ туhа боложо үгэхэ гээд Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ хэлэнэ.
Албанайнгаа хэрэгээр hунгамалнууд ябахадаа, нютагай соёлой байшан орожо хараа, тэндэхи бэрхэшээлнүүдээр танилсаhан байна.
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов түрүүтэй бүлэг hунгамалнууд Иннокентий Вахрамеев, Артём Михайлов, Борис Семёнов гэгшэд багшанартай, hурагшадтай уулзаа.
Иимэ шэглэлэй класс нээхэ гээшэ ехэл хэрэгтэй гээд Владимир Павлов тэмдэглэбэ. «Росатом» гэhэн үйлэдбэриин hайгаар эгээл холын хойто аймагта ажаhуудаг үхибүүд түрүү технологитой танилсаха аргатай болобо гээшэ. Ерээдүйнгээ мэргэжэл шэлэхэдэ, хүбүүд, басагадта аргагүй ехэ туhа боложо үгэхэ гээд Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ хэлэнэ.
Албанайнгаа хэрэгээр hунгамалнууд ябахадаа, нютагай соёлой байшан орожо хараа, тэндэхи бэрхэшээлнүүдээр танилсаhан байна.
